El técnico Gustavo Soto habló tras el nuevo título de la rama, sobre el desafío internacional y cómo ayudar para tener las condiciones para competir a gran nivel.

El Futsal Femenino de Universidad de Chile sumó su séptimo título consecutivo, en una espectacular racha que ahora las mentaliza una vez más en la Copa Libertadores de Futsal que se jugará en Argentina.

Un torneo que es una exigencia mayor, teniendo en cuenta las diferencias con las condiciones que se trabaja en otros países, además de que se corrió la fecha, lo que corta, en una parte, el mejor rendimiento del actual plantel.

Una situación que conversó el técnico Gustavo Soto con el programa “Rayando el CDA”, donde mostró el orgullo de sus jugadoras, además de las necesidades que tienen para aspirar en grande en el torneo internacional, con una rama que es totalmente autogestionada.

Las campeonas de U de Chile 2026. Foto: Futsal U de Chile.

El desafío de la U en la Copa Libertadores Futsal

Gustavo Soto sonríe cada vez que le preguntan por las jugadoras, pero deja en claro que es por la admiración que tiene en todo lo que entregan: “La celebración fue tranquila, no fue para cancherear, pero en plenos festejos la capitana y un par más me hablaron de mañana ir al gimnasio para entrenar. Son impresionantes, esa mentalidad no está en todos lados”.

Un proceso que sufrió la partida del técnico René Tejías, quien partió al fútbol profesional en Deportes Iquique, de la mano de Hernán Peña, por lo que hubo que seguir el proceso: “Es un gran responsable de los resultados que hemos conseguido”.

Pero hubo que seguir remando, aunque con problemas: “Nos corrieron la Copa Libertadores que era en julio y fue fuerte, porque teníamos toda una planificación y que fuera nuestro peak y pasaron cosas porque la cambiaron para noviembre”, detalló el DT.

“Hay algo que les destaco, que, a pesar de estar enfocadas en la Copa Libertadores y de romper esto de no llegar a una semifinal, se preparan bien, pero no dejan de lado el torneo local. En total fuimos campeonas invictas y creo que recibimos, cuatro o cinco goles en 10 partidos, eso en futsal te habla de un trabajo no solo de las arqueras, es de todo el equipo, de las ganas de demostrar en todos los partidos”, profundizó.

El cuerpo técnico de Gustavo Soto, donde sumaron a León Moyano. Foto: Futsal U de Chile.

El Futsal necesita de todos para salir adelante

El Futsal en Chile siempre ha tenido problemas para su desarrollo, independiente de los equipos que estén llevando adelante proceso, que hace difícil apuntar alto o una preparación como corresponde para la Copa Libertadores de la especialidad.

En este caso, en Universidad de Chile, se destaca una potente autogestión de hinchas que han liderado un grupo para darle lo máximo, dentro de las posibilidades, a un equipo como el femenino que lleva siete torneos de corrido.

Pero siempre falta, en algo que también sincera Soto: “Aquí es donde lamentablemente se ve el contraste con lo bien que nos ha ido y lo pocos que tenemos, pero lo poco que tenemos cómo futsal nacional”.

“Nosotras llevamos siete campeonatos seguidos y aun no sabemos el segundo semestre dónde vamos a entrenar, si podremos tener gimnasio y todos sabemos que es recurso. No digo sólo dinero, pueden ser contactos para una cancha con medidas adecuadas, tenemos cancha para prepararnos pero para el próximo mes hay dudas para tener un lugar para una gran planificación física“, profundiza.

Hazte socio del Círculo de amigos y amigas del FUTSAL Universidad de Chile en @uchfutsal.cl

“Una jugadora de 23 años tiene que trabajar, estudiar y termina de entrenar a las 11 de la noche a una hora de su casa y es complejo, además sin sueldo y ponerle más palos a esa rueda es difícil. Nos gustaría tener condiciones claras, saber que, por ejemplo, en septiembre vamos a tener entrenamientos claros en una cancha buena. Nuestra preparación no ha sido en canchas de polideportivos”, destaca.

Es acá cuando se pide a los hinchas de la U, del futsal y del deporte, poder ayudar a que un equipo que lleva años siendo campeón pueda ir a cumplir su misión a la Copa Libertadores y sacar la cara del país como se merece.

“Agradecer siempre el apoyo de gente que hemos tenido y que uno no conoce, me escriben de regiones, eso es muy lindo, me hacen sentir tan acogido. Hago el llamado que nosotras vamos a dar todo para dejar a la U en lo más alto y, de manera patuda quizás, poder mejorar condiciones de la manera que sea, cualquier granito sirve, quizás no sólo plata, en materiales, transporte, algún dato para cancha y que nos va ayudar a romper el techo maldito de la semifinal de Copa Libertadores“, finalizó.

Mira el programa: