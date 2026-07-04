Tomás Córdova fue el líder de la Sub 15 de Colo Colo que le ganó 4-0 la final de la categoría a la Universidad de Chile.

La Sub 15 de Colo Colo goleó en una de las finales del Fútbol Joven a Universidad de Chile por 4-0 en La Florida, consagrándose de esta manera como el mejor equipo de la categoría.

El capitán del elenco dirigido por Álvaro Ormeño es Tomás Córdova, quien expresó una gran alegría por comandar a la escuadra a este título tan significativo.

“Es un tremendo orgullo haber tenido la posibilidad de recibir la copa de campeón. Es una gran responsabilidad que a cualquier jugador le gustaría vivir”, manifestó a Redgol el jugador que viene de una familia colocolina.

La alegría de ganarle la final con Colo Colo a U. de Chile

Haber derrotado a Universidad de Chile en la definición tiene un sabor aún más dulce, entendiendo que se trata del partido que a todos le enseñan desde las divisiones inferiores a no perder.

Tomás Córdova capitaneó a Colo Colo Sub 15 ante la U. de Chile

“Es una felicidad extra levantar un título frente al clásico rival, un equipo juega bien. Nosotros confiamos en el trabajo del equipo y nuestro compromiso de dar todo dentro de la cancha para lograr el objetivo que queríamos cumplir”, indicó Córdova.

Finalmente expresa que este momento lo valora mucho a pesar de su corta edad, pues ya ha debido superar momentos complicados para erigirse como un líder del plante.

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“Yo tuve un par lesiones graves, pero eso me fortalecieron para seguir en este sueño de ser futbolista. Creo que la perseverancia, la disciplina y la resiliencia han sido fundamental”, manifiesta.

“Espero seguir en este camino, siempre teniendo claro que representamos al equipo más grande de Chile”, cerró Córdova.