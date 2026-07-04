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Fútbol Joven

“Representamos al más grande de Chile”: el orgullo del capitán de la Sub 15 de Colo Colo

Tomás Córdova fue el líder de la Sub 15 de Colo Colo que le ganó 4-0 la final de la categoría a la Universidad de Chile.

Por Felipe Escobillana

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Tomás Córdova con la copa de campeón de la Sub 15
© Campeonato ChilenoTomás Córdova con la copa de campeón de la Sub 15

La Sub 15 de Colo Colo goleó en una de las finales del Fútbol Joven a Universidad de Chile por 4-0 en La Florida, consagrándose de esta manera como el mejor equipo de la categoría.

El capitán del elenco dirigido por Álvaro Ormeño es Tomás Córdova, quien expresó una gran alegría por comandar a la escuadra a este título tan significativo.

“Es un tremendo orgullo haber tenido la posibilidad de recibir la copa de campeón. Es una gran responsabilidad que a cualquier jugador le gustaría vivir”, manifestó a Redgol el jugador que viene de una familia colocolina.

La alegría de ganarle la final con Colo Colo a U. de Chile

Haber derrotado a Universidad de Chile en la definición tiene un sabor aún más dulce, entendiendo que se trata del partido que a todos le enseñan desde las divisiones inferiores a no perder.

Tomás Córdova capitaneó a Colo Colo Sub 15 ante la U. de Chile

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“Es una felicidad extra levantar un título frente al clásico rival, un equipo juega bien. Nosotros confiamos en el trabajo del equipo y nuestro compromiso de dar todo dentro de la cancha para lograr el objetivo que queríamos cumplir”, indicó Córdova.

Finalmente expresa que este momento lo valora mucho a pesar de su corta edad, pues ya ha debido superar momentos complicados para erigirse como un líder del plante.

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“Yo tuve un par lesiones graves, pero eso me fortalecieron para seguir en este sueño de ser futbolista. Creo que la perseverancia, la disciplina y la resiliencia han sido fundamental”, manifiesta.

“Espero seguir en este camino, siempre teniendo claro que representamos al equipo más grande de Chile”, cerró Córdova.

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