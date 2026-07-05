Los azules buscarán en Valparaíso una victoria que comience a sellar su clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

Universidad de Chile vuelve a la acción en esta Copa Chile 2026 luego de su amarga derrota ante Unión La Calera. Ahora los azules visitan a Santiago Wanderers, en un duelo clave para ir definiendo el Grupo D del certamen doméstico.

El equipo de Fernando Gago de momento es segundo en su zona con siete puntos, los mismos que Unión San Felipe y uno menos que el líder La Calera. Último están los caturros con tres unidades.

Por lo mismo, la victoria para ambos elencos es crucial. Mientras que para los azules sumar de a tres será un caso clave para ir sellando la clasificación a los octavos de final, para los porteños el ganar los meterá de lleno en esa competencia.

ver también Universidad de Chile recibe buenas noticias con retorno de titular para enfrentar a Santiago Wanderers

Para este importante duelo el Romántico Viajero seguirá con varias bajas, ya que por lesión no podrá contar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Además, está suspendido Marcelo Morales.

ver también Díaz y la U contra Mandreva: capitán azul le para el carro y recibe un festival de críticas

El próximo partido de Universidad de Chile

Ahora los azules tendrán un par de semanas sin fútbol para volver a la acción el próximo 26 de julio (17:30 horas) ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

El próximo partido de Santiago Wanderers

Por su parte los caturros volverán a jugar ante Deportes Recoleta el sábado 17 de julio (15:00 horas) en el Estadio Popular de Recoleta Leonel Sánchez. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga Ascenso 2026.

Transmisión minuto a minuto del partido