El equipo de Fernando Gago de momento es segundo en su zona con siete puntos, los mismos que Unión San Felipe y uno menos que el líder La Calera. Último están los caturros con tres unidades.
Por lo mismo, la victoria para ambos elencos es crucial. Mientras que para los azules sumar de a tres será un caso clave para ir sellando la clasificación a los octavos de final, para los porteños el ganar los meterá de lleno en esa competencia.
Para este importante duelo el Romántico Viajero seguirá con varias bajas, ya que por lesión no podrá contar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Además, está suspendido Marcelo Morales.
Ahora los azules tendrán un par de semanas sin fútbol para volver a la acción el próximo 26 de julio (17:30 horas) ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.
El próximo partido de Santiago Wanderers
Por su parte los caturros volverán a jugar ante Deportes Recoleta el sábado 17 de julio (15:00 horas) en el Estadio Popular de Recoleta Leonel Sánchez. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga Ascenso 2026.
Transmisión minuto a minuto del partido
82' Cambio en la U
Se retira Agustín Arce por Franco Fernández en los azules.
77' Cambio en la U
Ingresa Marcelo Díaz por un lesionado Elías Rojas tras la última jugada.
75' Otra amarilla en Wanderers
Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Rojas. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.
75' Otra amarilla en Wanderers
Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Roja. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.
73' Cambio en Santiago Wanderers
Sale Marcos Camarda algo lesionado e ingresa Javier Parraguez.
72' GOOOOOOOOOOL DE WANDERERS
Marcos Camarda descuenta para los caturros y pone emoción para los minutos finales en Valparaíso. Los caturros caen por 3-2 ante la U.
69' Nueva amarilla en Wanderers
Joaquín Silva es amonestado por Piero Maza.
67' Cambios en Universidad de Chile
Salen Ramírez y Hormazábal por Vargas y Poblete en el romántico viajero.
65' Cambios en Santiago Wanderers
Ingresan Avendaño y Flores por Portilla y Vera en los caturros.
64' Amarilla en Wanderers
Vera es amonestado en el cuadro porteño.
55' Cambios en Wanderers
Ingresa Vicente Vargas por Denilson San Martín en el cuadro caturro.
53' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LA U!
Buena jugada colectiva que Javier Altamirano remató con un fuerte remate que superó la resistencia de Terrazas. Lo gana la U 3-1 en Valparaíso.
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52' La primera opción del segundo tiempo
Remate de distancia de Vásquez que el portero Felipe Terrazas contuvo sin mayores problemas.
46' La U inicia con cambios el segundo tiempo
Juan Martín Lucero se retiró del partido por Javier Altamirano para esta segunda mitad.
45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Se juega el complemento en el Elías Figueroa Brander.
45+3' Final del primer tiempo
Nos vamos al descanso en el Elías Figueroa Brander.
45+2' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA U!
Maxi Guerrero la luchó en la contra azul y definió de buena forma ante la salida del portero Terrazas. Lo gana la U 2-1 al descanso.
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45' ¡Tiempo agregado!
Se jugarán tres minutos más en este primer tiempo en el Elías Figueroa Brander.
38' Amarilla en la U
Bianneider Tamayo es amonestado tras una fuerte entrada a Vera.
33' ¡Era el gol de la U!
Buena jugada por la izquierda que Juan Martín Lucero termina con un remate que se fue elevado.
31' ¡Lo tuvo Wanderers!
Cabezazo de Sergio Felipe que se fue directo a las manos de Gabriel Castellón. Muy entretenido partido en Playa Ancha.
28' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE WANDERERS!
Gran cabezazo de Marcos Camarda para batir a Gabriel Castellón y poner el 1-1 en el marcador.
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25' Nueva amarilla en Wanderers
Sergio Felipe es amonestado por Piero Maza tras una agresión a Lucas Barrera.
21' Amonestado en Wanderers
Fuerte entrada de Marcos Camarda sobre Lucas Barrera y se gana la primera amarilla del compromiso.
19' ¡Lo tuvo Wanderers!
Centro venenoso que Camarda manda por poco arriba del horizontal.
12' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LA U!
Buena jugada de Vásquez por la banda izquierda que Maximiliano Guerrero, en doble instancia, la manda a guardar para poner el 1-0 de la U sobre Wanderers.
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9' ¡ERA EL 1-0!
Error en la salida de la U que terminó con un buen achique de Castellón para rechazar el disparo de Portilla.
8' ¡La primera del partido!
Peligroso tiro de esquina que se cerró y que Castellón con lo gustó logró desviar cuando se colaba.
5' La U toma el protagonismo del partido
Los azules controlan el balón, pero todavía no generan real peligro en el arco defendido por Terrazas.
0' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el duelo entre caturros y azules por la fecha 5 de la Copa Chile 2026.
Así está el Grupo D de la Copa Chile 2026
Un hermoso día en Valparaíso para este Wanderers vs U de Chile
El calentamiento de los azules en Valparaíso
Otra vez cortado
Lucas Assadi cumplirá esta tarde su sexto partido sin ser considerado por Fernando Gago. El canterano sigue sin poder convencer al entrenador argentino.
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La U domina en el historial
Por Copa Chile la U y Wanderers han jugado 20 partidos con diez triunfos azules, cuatro empates y seis victorias porteñas. El Romántico Viajero ha convertido 43 goles, mientras que los Caturros se ha matriculado con 29 anotaciones.
¡El XI de Wanderers para esta tarde!
¡La formación de U de Chile!
La lista de citados de Santiago Wanderers
Los citados en Universidad de Chile
Arqueros: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez
Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas
Mediocampistas: Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano
Atacantes: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.
Los azules llegan al Elías Figueroa
¡La llegada de Wanderers al Elías FIgueroa!
El camarín de los azules en el Elías Figueroa
¡Caturros y azules chocan en la Copa Chile 2026!
Santiago Wanderers y Universidad de Chile se ven las caras por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026.