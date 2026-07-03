El Romántico Viajero intenta sacudirse de la derrota ante Unión La Calera en el duelo contra los Caturros.

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío en la Copa Chile 2026. Esta vez, los Azules se miden contra Santiago Wanderers en condición de visita, donde necesitan una victoria.

El rendimiento del Bulla ha sido muy irregular en esta temporada. La llegada de Fernando Gago no ha logrado darle estabilidad a los resultados y en la Liga de Primera están muy lejos de Colo Colo, por lo que esta copa aparece como una buena opción de dar una vuelta olímpica.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Wanderers?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium y en streaming estará disponible en HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de Copa Chile?

Universidad de Chile y Santiago Wanderers se enfrentan este domingo 5 de julio a las 12:30 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Gago necesita una victoria

Una de la situaciones que más ha afectado a Universidad de Chile con Fernando Gago en la banca es la poca consistencia en los resultados. Pasan de victorias importantes, a caídas inexplicables. El rendimiento individual tampoco ha sido el mejor.

Los Azules venían con 7 puntos de 9 posibles en esta Copa Chile, pero la caída frente a Unión La Calera, su bestia negra del 2026, otra vez los llenó de dudas. Están en la cima del grupo, pero igualados con los Cementeros que tienen las mismas 7 unidades.

ver también El escenario catastrófico: U de Chile puede quedar eliminada de Copa Chile incluso si le gana a Wanderers

Santiago Wanderers es el colista de la zona con solo 3 unidades. Por esta razón, restando dos fechas, están obligados a ganar para luchar por el paso de ronda. Universidad de Chile quiere quedarse con la cima e intentar, de una vez por todas, despejar las dudas.