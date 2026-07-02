Los Dragones Celestes buscan cambiar el rumbo en la segunda rueda y estarían a un paso de incorporar a un ex campeón del fútbol chileno para reforzar su ataque.

Deportes Iquique ya comenzó a mover sus piezas de cara al segundo semestre y trabaja en la incorporación de refuerzos con la misión de mejorar su campaña en en Primera B. Tras una primera rueda para el olvido, el elenco nortino tendría prácticamente cerrado el arribo de un inesperado defensa con historia en Chile.

Los Dragones Celestes anunciaron recientemente el fichaje de Thomas Jones, quien fue una de las figuras del ascenso y que este año se fue a la liga de Kazajistán. Pero no sería el único en sumarse a sus filas.

El refuerzo que concretaría Iquique

Según reveló el comunicado Renzo Luvecce, el defensor central paraguayo, Mario López, regresa al fútbol chileno.

López ya vivió una experiencia en el fútbol chileno cuando militó en Santiago Wanderers el 2014 y se coronó campeón de Copa Chile el 2017 con el elenco caturro.

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“Me confirman que el jugador de 30 años tiene todo listo con Iquique, llega libre luego de rescindir su vínculo con Sportivo San Lorenzo de Paraguay, firmará contrato hasta finales de 2026 con una opción de extender hasta finales de 2028 con los dragones celestes”.

Mario López sellaría su regreso al fútbol chileno/Photosport

Agregando que “en los próximos días será presentado oficialmente en las redes sociales del club”.

En esta temporada en Sportivo San Lorenzo, el jugador disputó 13 partidos en donde fue titular en 12, sumando un total de 1089 minutos de juego.

El presente de Deportes Iquique

Luego de perder la categoría al término de la temporada 2025, los “Dragones Celestes” tenían como principal objetivo luchar por un rápido regreso a la Primera División. Sin embargo, su paso por la Primera B ha estado lejos de las expectativas.

Finalizada la primera rueda, el cuadro iquiqueño se ubica en el puesto 14 de la tabla de posiciones, muy cerca de la zona de descenso a Segunda División, por lo que el club espera revertir el complicado panorama durante la segunda mitad del campeonato.