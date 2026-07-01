El cuadro loíno sigue moviéndose en el mercado y oficializó la llegada de un exjugador de Universidad de Chile para reforzar su plantel de cara al segundo semestre.

El mercado de fichajes ya comenzó a moverse en el fútbol chileno y uno de los equipos que ya confirmó una incorporación de cara al segundo semestre es Cobreloa.

El conjunto loíno confirmó la llegada del exjugador de Universidad de Chile, Felipe Saavedra, con el objetivo de potenciar su plantel en la lucha por el ascenso.

Saavedra se suma a cobreloa

Luego de que el medio PrimeraBChile adelantara que el lateral se convertiría en el próximo refuerzo naranja, la confirmación llegó desde el propio club, que oficializó su incorporación para afrontar la segunda parte de la temporada.

Tras el encuentro contra Deportes La Serena, el DT del equipo, César Bravo, los refuerzos que se suman.

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“Nombres han salido, Felipe Saavedra que ya está listo, se integraría entre martes y miércoles, Ignacio Duma que también estaría listo, serían los dos jugadores que llegan”.

El jugador suma una nueva experiencia en la B/Photosport

El presente de Cobreloa

El cuadro loíno atraviesa un gran momento en la Primera B. El elenco de Calama marcha como líder del campeonato y buscará mantener su buen rendimiento durante el segundo semestre para sellar su ansiado regreso a la Primera División.

Con ese objetivo, Cobreloa concretó el fichaje de Juan Ignacio Duma, delantero de 32 años con pasos por Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Huachipato, quien llega para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

La carrera de Felipe Saavedra

El lateral de 29 años suma un largo recorrido por el futbol chileno, donde a lo largo de su carrera, ha defendido las camisetas de San Luis de Quillota, Universidad de Chile, Deportes Iquique, Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Deportes Recoleta.

En síntesis: