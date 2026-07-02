El campeón del mundo galo Christophe Dugarry, indicó que el cuadro Albirrojo no tiene mucho qué hacer ante los franceses.

Una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 la dio Paraguay, que dejó en el camino a Alemania en los 16° de final, tras vencer en los lanzamientos desde el punto penal.

El equipo que dirige técnicamente Gustavo Alfaro ahora tendrá otro desafío inmenso, puesto que chocará contra Francia, el mejor equipo de la Copa del Mundo, por los octavos de final.

El conjunto de Didier Deschamps ha goleado a todos sus rivales, es por ello que el campeón mundial con Francia en 1998 Christophe Dugarry, cree que los Albirrojos no serán rivales este sábado en Filadelfia.

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Christophe Dugarry dice que Paraguay saldrá a ensuciar el partido ante Francia

El ex delantero del seleccionado francés cree que los paraguayos saldrán a defenderse y a pegar patadas, y asegura que tienen cero chances de triunfar contra Kylian Mbappé y compañía.

“Francia está aplastando a todos. Paraguay va a ser vapuleado, como todos hasta ahora“, dijo el campeón del mundo en diálogo con RMC.

“Paraguay querrá defenderse porque son incapaces, totalmente incapaces, de jugar ningún tipo de partido. Ni siquiera pueden ponernos en aprietos”, dijo el agrandado francés.

Francia es favorito ante Paraguay. (Photo by Al Bello/Getty Images)

El ex atacante no se quedó ahí: “¿auién es capaz de idear algo para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede contrarrestar a este trío atacante, o incluso cuarteto? ¿Qué equipo puede causarnos algún problema?”.

“Suecia tenía jugadores que valían 100 millones de euros… Y son incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez. Y el próximo partido, debería suceder lo mismo. Lo único que pueden hacer (Paraguay) es defenderse y lanzar golpes. Y no será suficiente“, cerró Dugarry.

En síntesis

Gustavo Alfaro dirige a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penales del Mundial.

dirige a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penales del Mundial. Christophe Dugarry afirmó que Paraguay no tiene posibilidades y será vapuleado por Francia.

afirmó que Paraguay no tiene posibilidades y será vapuleado por Francia. Francia enfrentará a la selección paraguaya este sábado en los octavos de final.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, se jugará este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas de Chile, en Filadelfia.