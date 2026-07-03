El ex delantero paraguayo Hugo Brizuela conversó con RedGol en la previa al partido ante los galos por el Mundial 2026.

Vale otro. No es primera vez que Francia se topa con Paraguay en los octavos de final de un Mundial. Aquello ya ocurrió en 1998 y dicho encuentro quedó marcado en la historia del fútbol.

Galos y guaraníes se toparon en la ronda de los 16 mejores de Francia ’98, y el choque entró en los anales del deporte rey, debido a que los dueños de casa se impusieron con el primer gol de oro de la historia.

Cuando la Albirroja, con un excelente José Luis Chilavert aguantaba el 0-0 para irse a penales, el defensa central Laurent Blanc se paró como 9 y anotó tras un pivoteo de David Trezeguet, para darle la clasificación a los franceses y dejar a los paraguayos en el piso.

Hugo Brizuela quiere la revancha paraguaya ante Francia

Uno de los protagonistas del partido jugado en Lens el 28 de junio de 1998 fue Hugo Brizuela, ex delantero paraguayo que se radicó en Chile y quien conversó con RedGol sobre el duelo que se repite este sábado en el Mundial 2026.

El otrora goleador de O’Higgins, Audax Italiano, Unión Española y Universidad Católica, vive en Rancagua y desde allí recuerda el dolor que sintió en 1998 por el gol de oro anotado por Blanc en el alargue.

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“Los paraguayos queríamos jugar con Francia. Para los que nos tocó jugar esa vez, nos dolió mucho, quedamos muy mal después de que nos hicieran el gol de oro. La única y última vez que la FIFA hizo ese invento”, dijo el ahora empresario.

Hugo Brizuela celebrando con Celso Ayala en el partido ante Nigeria en Francia 1998. Foto: Ben Radford /Allsport

“El partido de mañana es para ir con los dientes apretados. Hay que meterle con todo para que podamos tener esa revancha del 98, así que sería lindo que Paraguay le pueda dar el golpe y darnos esa alegría para los que lo sufrimos en Francia 98″, agregó Brizuela.

Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, quiere dar el batacazo ante Francia, que cuenta con un Kylian Mbappé inspirado en sus filas.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay se jugará este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas de Chile, en Filadelfia.