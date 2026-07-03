El encuentro entre galos y guaraníes por los octavos de final puede sufrir debido a la fuerte temperatura que se prevé para la hora del duelo.

Uno de los partidos que no estaba en el radar de los expertos en el Mundial 2026 es el que se desarrollará en Filadelfia, entre la favorita Francia y la sorprendente Paraguay.

Muchos esperaban que los galos iban a tener que enfrentarse a Alemania en octavos de final, sin embargo, los guaraníes dieron el golpe y derrotaron a los germanos en los lanzamientos penales.

El partido está pactado para este sábado en Filadelfia y ya se está jugando, debido a que en Estados Unidos están muy alerta sobre las condiciones climáticas que están presupuestadas para la hora del compromiso.

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El calor extremo pone en peligro el partido entre Francia y Paraguay

El duelo entre Francia y Paraguay está pactado para este sábado 4 de julio a partir de las 17:00 horas en Filadelfia, y el National Weather Service de Estados Unidos decretó una advertencia de calor extremo justo en el horario del compromiso.

El servicio estadounidense prevé que para el momento del choque entre galos y guaraníes la temperatura estará cerca de los 40 grados, lo que tiene en alerta a la FIFA.

El calor extremo puede afectar el desarrollo del partido entre Francia y Paraguay.

Eso no es todo, además, se espera que haya una fuerte tormenta sobre Filadelfia justo cuando se esté jugando el partido, por lo que no sería extraño que se postergue la hora del encuentro deportivo.

El partido entre Francia e Irak ya tuvo que ser retrasado en el desarrollo de su segundo tiempo, situación que les puede volver a tocar a los europeos, pero ahora frente a Paraguay.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay se jugará este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas de Chile, en Filadelfia.