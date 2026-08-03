El golero uruguayo que tuvo una desastrosa Copa del Mundo fue figura en el cuadro Pincharrata, aunque tuvo una débil respuesta en una acción que motivó una revelación sorpresiva que da cuenta de su estado mental post fracaso con Uruguay.

Fernando Muslera sabe que muy pronto en el calendario de Estudiantes de La Plata está pactada la llave ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y celebró junto al cuadro Pincharrata un contundente triunfo de 3-0 sobre Defensa y Justicia.

Aunque pasó un susto importante recién iniciado el segundo tiempo, cuando el equipo adiestrado por Alexander Medina ya tenía tres goles de ventaja sobre el Halcón de Varela. Agustín Hausch lanzó un remate que parecía inofensivo para el avezado golero uruguayo.

Pero todo resultó mucho más complicado para Muslera: la pelota se escurrió entre sus guantes. Afortunadamente para el charrúa de 40 años, una providencial acción defensiva de Gastón Benedetti sirvió para mantener la portería invicta. Y también para una revelación clave del golero titular en el Mundial 2026.

Muslera dejó una pelota peligrosa en un remate inocuo y Benedetti estuvo presto para salvarlo. (Captura ESPN).

“Tuve una situación. Le dije al Vasco Benedetti que si no me salvaba en esa, entro en un pozo y capaz que no salgo. Es la verdad”, manifestó Muslera en una conversación con ESPN. Agregó otro detalle que da cuenta de las consecuencias que le dejó la Copa del Mundo.

Esto porque muchos lo sindicaron como el principal culpable de la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos, donde compitió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. “Estoy en un proceso de sanación con lo que viví”, graficó el exgolero del Galatasaray de Turquía y la SS Lazio de Italia. De todas maneras, Muslera tuvo la redención en ese mismo partido.

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Muslera ataja un penal y Estudiantes gana confianza antes de la llave con Católica

Fernando Muslera fue figura al mantener invicto el arco de Estudiantes de La Plata, que seguramente ya está al tanto de la dura derrota sufrida por Universidad Católica ante Deportes Concepción. Le atajó un penal a David Barbona, quien hizo varios gestos antes de ejecutar.

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“No me di cuenta, capaz que me quería hacer un juego. Yo estaba en Nárnia. Pensaba solamente en atajar el penal”, reconoció Muslera, quien fue felicitado por varios compañeros tras esa tapada. Por supuesto, también recibió los vítores del público.

El seleccionado charrúa agregó su gratitud con los fanáticos. “Nunca imaginé atravesar este momento en Estudiantes. Estoy feliz. Se trabaja, se convive y que la gente te reciba así es motivo de orgullo”, aseguró Nando Muslera, quien recibió un tremendo respaldo de un compañero.

Fue Ezequiel Piovi, autor del segundo tanto frente a Defensa y Justicia. “Tenemos al mejor. Contento por él, nos salva siempre, muy feliz de tenerlo con nosotros. Sin duda es el mejor arquero del fútbol argentino”, manifestó el Keki, también en una conversación por ESPN.

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