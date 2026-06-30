El arquero de la selección de Uruguay vivió una verdadera pesadilla en Norteamérica junto a los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Si hay una persona que no recordará con cariño a la Copa del Mundo 2026 será Fernando Muslera. El arquero de la selección de Uruguay vivió una verdadera pesadilla en Norteamérica.

Los Charrúas tenían grandes expectativas en lo que podrían hacer en la cita planetaria, pero todo terminó en caos y polémicas. Marcelo Bielsa fue apuntado como uno de los grandes responsables y no seguirá trabajando en Montevideo como entrenador.

La revancha de Muslera

Fernando Muslera estaba alejado de la selección de Uruguay, pero Bielsa en esas decisiones que lo hacen ganarse el apodo de Loco, decidió llevarlo a la Copa del Mundo 2026. Claro, el arquero pasaba por un buen momento en Estudiantes de La Plata y su experiencia en la Celeste lo hacían una prenda de garantía.

No fue así. Nando cometió errores en los tres partidos de los Charrúas y estos quedaron fuera en una zona que compartían con Cabo Verde y Arabia Saudita. La decepción fue total y el portero terminó como uno de los villanos de esta participación internacional.

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Pero bien dicen que el fútbol da revanchas y Fernando Muslera tendrá la suya, de forma inesperada, en Chile. Sí, el uruguayo al ser el arquero de Estudiantes de La Plata, enfrentará a Universidad Católica por la Copa Libertadores en octavos de final.

En el Pincha Muslera vive otra realidad. Es una de las figuras de este club y ante la pésima imagen dejada a nivel internacional en la Copa del Mundo 2026, los encuentros ante los Cruzados serán su oportunidad para demostrar el rendimiento que lo hizo brillar por años en Europa, en Lazio y Galatasaray.

Muslera es figura en Estudiantes de La Plata. Imagen: Getty

La llave de Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata será el 11 de agosto en Argentina y el 18 del mismo mes en Chile, en el Claro Arena. Fernando Muslera podrá tener su gran revancha ante los Cruzados.