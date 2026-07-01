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Copa Chile 2026

U de Chile vs. La Calera, Copa Chile 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver el partido

El Romántico Viajero quiere dar un paso clave para clasificar en el torneo ante unos Cementeros que le han amargado las cosas en el último tiempo. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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La U y Unión La Calera se vuelven a enfrentar, ahora en Copa Chile.
© PhotosportLa U y Unión La Calera se vuelven a enfrentar, ahora en Copa Chile.

La U de Chile sale a buscar un triunfo clave para seguir con vida en la Copa Chile 2026. Este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera, que se ha transformado en su bestia negra en sus últimos cara a cara.

El elenco dirigido por Fernando Gago, quien vuelve después del infarto que lo tuvo en recuperación, no lo ha pasado bien conta los Cementeros. Es por ello que, con tres puntos que valen oro rumbo a los octavos de final del torneo, aspiran a cortar su mala racha. Un partido que promete y del que podrás seguir todos los detalles junto a nosotros.

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¡EL ONCE DE LA CALERA!

Estos son los elegidos en los Cementeros:

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U!

Así va el Bulla esta noche:

¡LA CALERA NO BAJA LOS BRAZOS!

Los Cementeros quieren pelear por la clasificación y así lo dejaron claro luego de golear a Santiago Wanderers en la fecha pasada por 4 a 0.

¡EL BULLA VIENE ENCENDIDO!

En la fecha pasada, la U se impuso por 2 a 0 ante Unión San Felipe y son líderes de su grupo en Copa Chile.

¡UNA BESTIA NEGRA!

La U choca otra vez con Unión La Calera, equipo al que no ha logrado vencer esta temporada. En cuatro enfrentamientos, el Bulla suma dos empates y dos derrotas, por lo que saldrán a buscar algo más que los tres puntos.

¡QUIERE PONER UN PIE EN LA PRÓXIMA RONDA!

¡Muy buenas tardes! Este miércoles 1 de julio a partir de las 20:30 horas la U recibe a Unión La Calera intentando dar un paso clave para clasificar a los octavos de final del torneo. Todo lo que ocurra en esta jornada lo podrás conocer a continuación junto a nosotros.

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