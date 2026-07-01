El Romántico Viajero quiere dar un paso clave para clasificar en el torneo ante unos Cementeros que le han amargado las cosas en el último tiempo. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

La U de Chile sale a buscar un triunfo clave para seguir con vida en la Copa Chile 2026. Este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera, que se ha transformado en su bestia negra en sus últimos cara a cara.

El elenco dirigido por Fernando Gago, quien vuelve después del infarto que lo tuvo en recuperación, no lo ha pasado bien conta los Cementeros. Es por ello que, con tres puntos que valen oro rumbo a los octavos de final del torneo, aspiran a cortar su mala racha. Un partido que promete y del que podrás seguir todos los detalles junto a nosotros.

U. de Chile vs La Calera por Copa Chile 2026: formaciones y relato en vivo del partido