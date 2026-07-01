Los azules reciben a los cementeros buscando un triunfo en el partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.

Universidad de Chile buscará seguir avanzando en Copa Chile, recibiendo este miércoles a Unión La Calera, en un duelo clave para acercarse a la clasificación en la siguiente ronda.

Azules y Cementeros vuelven a verse las caras tras protagonizar varios enfrentamientos esta temporada. Ahora los azules buscan la revancha y sumar tres puntos, fundamentales en la lucha por avanzar de fase.

Cristopher Toselli no ha visto acción oficial con la U en este 2026 – Photosport

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este miércoles 1 de julio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional, partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…