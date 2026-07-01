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U. de Chile

¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO U. de Chile vs. Unión La Calera por Copa Chile 2026

Los azules reciben a los cementeros buscando un triunfo en el partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Azules y Cementeros saldarán la segunda fecha de Copa Chile.
© PhotosportAzules y Cementeros saldarán la segunda fecha de Copa Chile.

Universidad de Chile buscará seguir avanzando en Copa Chile, recibiendo este miércoles a Unión La Calera, en un duelo clave para acercarse a la clasificación en la siguiente ronda.

Azules y Cementeros vuelven a verse las caras tras protagonizar varios enfrentamientos esta temporada. Ahora los azules buscan la revancha y sumar tres puntos, fundamentales en la lucha por avanzar de fase.

Cristopher Toselli no ha visto acción oficial con la U en este 2026 – Photosport

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U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este miércoles 1 de julio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional, partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
El motivo por el que Cristopher Toselli no fue citado en U de Chile ante Unión La Calera

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile se enfrentará a Unión La Calera este miércoles 1 de julio.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este partido de fecha 15.
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