Universidad de Chile buscará seguir avanzando en Copa Chile, recibiendo este miércoles a Unión La Calera, en un duelo clave para acercarse a la clasificación en la siguiente ronda.
Azules y Cementeros vuelven a verse las caras tras protagonizar varios enfrentamientos esta temporada. Ahora los azules buscan la revancha y sumar tres puntos, fundamentales en la lucha por avanzar de fase.
Cristopher Toselli no ha visto acción oficial con la U en este 2026 – Photosport
U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este miércoles 1 de julio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional, partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.
El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…
- Universidad de Chile se enfrentará a Unión La Calera este miércoles 1 de julio.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este partido de fecha 15.