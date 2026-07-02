Sevilla confirmó de forma oficial que Alexis Sánchez no seguirá en el club. De esta manera, su futuro otra vez es incierto, por lo que Iván Zamorano se refirió a la situación del tocopillano.

Si bien Sánchez no logró consolidarse del todo en Andalucía, fue clave para que el equipo mantuviera la categoría. De hecho, había indicios de que podía continuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero todo quedó en nada y ahora el máximo goleador de La Roja debe actualizar el currículum.

La mirada de Zamorano

Iván Zamorano se encuentra viviendo la magia de la Copa del Mundo en Norteamérica. En ese contexto conversó con Kenotrotamundos Skechers Fútbol para RedGol, con quien analizó la situación que sucede con Alexis Sánchez.

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El tocopillano no ha logrado tener estabilidad en los últimos años, estando durante solo una temporada en Marsella, Inter, Udinese y ahora Sevilla. Por esta razón, Zamorano conversó de esto con RedGol. Si bien en principio se negó a aconsejarlo, le dejó un mensaje muy importante.

“No, por favor, yo no soy nadie para aconsejar qué es lo que tiene que hacer Alexis. Creo que él… yo lo único que le aconsejaría es que vaya donde sea feliz. Y yo, por lo menos, de lo que sé y de lo que he hablado con él, él fue feliz en el Sevilla“, explicó Bam-Bam.

Para Zamorano, hay un factor clave a considerar en el nuevo destino de Sánchez: la paternidad. Hoy las prioridades son otras para el bicampeón de América con La Roja, por lo cual para el Pichichi con Real Madrid, Alexis debe privilegiar un lugar donde se sienta bien.

Sánchez jugó 30 partidos en Sevilla: anotó 4 goles y entregó 2 asistencias. Imagen: Getty

“Irse del Sevilla yo creo que le va a costar un poco, pero yo creo que hay otros equipos que lo van a acoger de una manera extraordinaria y que Alexis va a seguir metiendo su nivel futbolístico y físico por donde vaya. Aparte que está feliz, fue papá. O sea, yo lo más importante, yo lo que le aconsejo a Alexis: anda donde seas feliz“, cerró Iván Luis Zamorano.