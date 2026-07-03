Mohamed Salah reconoce que "este año he llorado mucho". El egipcio se emocionó tras clasificar a octavos del Mundial con su selección y hubo nuevas lágrimas.

La selección de Egipto y Mohamed Salah ya están en octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los africanos igualaron 1-1 contra Australia por los dieciseisavos de final y se fueron a los penales, donde se impusieron por 4-2.

Tras la victoria y clasificación Salah rompió en llanto. Eso sí, no hay mucho para celebrar porque los egipcios ya piensan en el siguiente partido, probablemente ante Argentina (se mide frente a Cabo Verde).

“He llorado mucho este año. Irse del Liverpool… también lloré. Pero este es un momento increíble, crecer y hacer historia. Es increíble, un gran momento. No sé si lo podremos ver otra vez en Egipto, con este grupo, con este staff. Es momento para disfrutar“, dijo el jugador que terminó su relación con los Reds.

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Emoción y locura de Salah: penal a lo Panenka

Agrega que “es muy emocionante. No sé qué va a pasar después, pero estamos intentando disfrutar cada momento con el equipo, como ya he dicho, seguir escribiendo la historia y estar lo mejor posible para lo que viene.

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“Es algo histórico. Les dije a los chicos antes del partido: muchachos, este es el escenario más importante en el que jugarán en sus vidas, así que disfrútenlo. Que la presión no les impida disfrutar del momento. Me alegra que hayamos logrado ganar el partido”, complementó.

Por último, Mohamed Salah se refirió a su definición a lo Panenka en la tanda de penales. Dicen que los cracks tienen algo de locos, y el egipcio demostró lo está. De hecho, su golazo no salió tan pulcro y él mismo sufrió por algunas milésimas de segundo.

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“Si alguien iba a hacerlo en el partido tenía que ser yo. Tengo más experiencia que los demás y quería transmitirles confianza. Pero ya sabes, lo decidí en el último momento. No sé si éste será mi último Mundial o no, pero tenía que hacerlo“, sentenció.

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Resumen:

-Mohamed Salah y Egipto clasificaron a octavos de final del Mundial 2026.

-4-2 se impusieron los egipcios por penales tras igualar 1-1 contra Australia.

-Argentina asoma como el probable próximo rival de los africanos en el torneo.