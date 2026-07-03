Partidos HOY del Mundial 2026: ¿Qué duelos transmite Chilevisión?

Se sigue viviendo la emoción del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, se disputa el último día de los 16avos de final y se definen a los tres últimos clasificados a la siguiente ronda.
13 selecciones ya se instalaron en los octavos: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.
La acción comienza a las 14:00 horas con el partido de Australia vs Egipto en Dallas. El ganador se enfrentará en la próxima fase al vencedor de Argentina vs Cabo Verde, que vendrá después a las 18:00 horas.
A las 21:30 horas, se encargará de cerrar la jornada el encuentro entre Colombia y Ghana. El vencedor de esa llave ya conoce a su rival en octavos de final: Suiza, que anoche dejó en el camino a Argelia.
Argentina se juega su clasificación esta tarde | Getty Images
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Los tres partidos de hoy 3 de julio en el Mundial 2026: terminan los 16avos
14:00 horas
Australia vs Egipto
Transmite D Sports y Paramount+.
18:00 horas
Argentina vs Cabo Verde
Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.
21:30 horas
Colombia vs Ghana
Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.