Partidos HOY del Mundial 2026: ¿Qué duelos transmite Chilevisión?

Se cierran los 16avos de final del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio se juegan los tres últimos partidos, donde Colombia y Argentina salen a la cancha.

Se sigue viviendo la emoción del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, se disputa el último día de los 16avos de final y se definen a los tres últimos clasificados a la siguiente ronda.

13 selecciones ya se instalaron en los octavos: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

La acción comienza a las 14:00 horas con el partido de Australia vs Egipto en Dallas. El ganador se enfrentará en la próxima fase al vencedor de Argentina vs Cabo Verde, que vendrá después a las 18:00 horas.

A las 21:30 horas, se encargará de cerrar la jornada el encuentro entre Colombia y Ghana. El vencedor de esa llave ya conoce a su rival en octavos de final: Suiza, que anoche dejó en el camino a Argelia.

Argentina se juega su clasificación esta tarde | Getty Images

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Los tres partidos de hoy 3 de julio en el Mundial 2026: terminan los 16avos

14:00 horas

Australia vs Egipto

Transmite D Sports y Paramount+.

18:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.

21:30 horas

Colombia vs Ghana

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.