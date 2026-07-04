Pese a la derrota ante Argentina en el alargue, Cabo Verde cerró una histórica participación en su primer Mundial.

Cabo Verde puso en aprietos a Argentina, pero terminó despidiéndose del Mundial 2026 tras caer por 3-2 en el tiempo extra. Pese a la eliminación, los africanos demostraron ser una de las grandes sorpresas del torneo y se marcharon compitiendo de igual a igual frente al vigente campeón del mundo.

Los Tiburones Azules completaron una actuación histórica en su primera Copa del Mundo, no perdieron ningún partido durante los 90 minutos reglamentarios y obligaron a la Albiceleste a definir la clasificación en la prórroga.

Bubista destacó histórico Mundial de Cabo Verde

Finalizado el partido, el técnico Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, valoró el rendimiento de sus dirigidos y aseguró sentirse orgulloso por lo realizado en la cita planetaria:“Orgullo por el equipo, orgullo del trabajo. Creo que significa eso para nuestro país”, señaló.

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El entrenador también destacó la capacidad de su selección para competir ante uno de los favoritos al título: “Jugar contra el campeón del mundo, empatar dos veces el partido y llevarlo al tiempo extra. Fue dignificante poder demostrar en este Mundial nuestro carácter, nuestra identidad“, afirmó.

Bubista destacó el orgullo de Cabo Verde y el rendimiento frente a Argentina – Getty

Se despiden con orgullo

El mediocampista Yannick Semedo reconoció lo dura que es la eliminación, pese a esto, aseguró que el balance es ampliamente positivo para Cabo Verde: “Sabíamos que sería un partido complicado. Argentina es uno de los mejores equipos del mundo. Lo dimos todo, intentamos lo máximo, pero no pudimos conseguir la victoria“, comentó.

El volante cerró con un mensaje que reflejó al plantel: “No estamos felices por el resultado, pero nos vamos con la cabeza erguida. El Mundial fue lo mejor que podía ser“, sentenció.

Ahora, Argentina seguirá su camino en busca del bicampeonato, mientras que Cabo Verde regresa a casa con una actuación que quedará marcada como la mejor de su historia.

En resumen…