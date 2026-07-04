El canal de TV abierta informó el encuentro que llevará a la pantalla en esta jornada.

La Copa del Mundo 2026 vivirá una nueva jornada cargada de fútbol. Chilevisión dará un partido en este domingo 5 de julio y acá te contamos cuál será este duelo.

La cita planetaria poco a poco entra en su recta final y ya comenzó la disputa de octavos de final, donde Marruecos eliminó a Canadá y Francia dejó en el camino a Paraguay, con lo cual ambos ganadores se enfrentarán en la ronda de los ocho mejores.

¿Qué partido dará Chilevisión del Mundial?

Este domingo 5 de julio irá por TV abierta el encuentro entre Brasil y Noruega, el cual también podrá ser visto en DSports. Por streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora juega Brasil vs Noruega?

Este partido será a las 16:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este recinto también albergará la final de la presente Copa del Mundo 2026.

El candidato ante Haaland

Brasil no tuvo el inicio esperado ante Marruecos, cuando cedió un empate. Sin embargo, poco a poco los dirigidos por Carlo Ancelotti han ido subiendo su rendimiento. Si bien todavía no brillan, han dado muestra de su enorme jerarquía.

Ante Japón la Canarinha tuvo más problemas de los esperados, pero el entrenador italiano hizo gala de su gran experiencia en situaciones límites. Metió mano, hizo un par de cambios y dio vuelta el resultado. Por algo el hombre ha ganado 5 Champions League. No hay que subestimarlo.

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Noruega es una selección muy interesante. Liderados por Erling Haaland, los Vikingos la han remado para estar entre los 16 mejores. Si bien el favoritismo no está abordo de su barco, tienen material de sobra para dejar fuera a Brasil. La sorpresa puede tener barba.