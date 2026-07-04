Vinícius Júnior y Erling Haaland serán los prptagonistas de un partido clave por un cupo a cuartos de final del Mundial.

Brasil y Noruega abrirán este domingo la segunda jornada de los octavos de final del Mundial 2026, partido clave para asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La Verdeamarela llega tras superar a un exigente Japóny buscará confirmar su candidatura al título de la mano de Vinícius Júnior. Mientras que Noruega sueña con seguir en la Copa del Mundo, liderada por Erling Haaland mantienen la ilusión de un triunfo.

Con Haaland como figura, los Vikingos mantienen la ilusión de seguir en el Mundial – Getty

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega?

Brasil se enfrenta a Noruega este domingo 5 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por los octavos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…