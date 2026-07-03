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Mundial 2026

Australia vs. Egipto: A qué hora y dónde ver EN VIVO y por TV el Mundial 2026

Ambas selecciones se juegan el paso a los octavos de final en un partido con eliminación directa del Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Australia y Egipto se enfrentan por los dieciseisavos del Mundial 2026.
© GeminiAustralia y Egipto se enfrentan por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Australia y Egipto abrirán este viernes la última jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa por un lugar en los octavos.

Los oceánicos avanzaron como segundos del Grupo D con cuatro puntos, mientras que los africanos terminaron como escoltas del Grupo G con cinco unidades. Por lo que ambas selecciones buscarán seguir en la Copa del Mundo, en un partido sin margen deerror.

Australia terminó segundo en el Grupo G tras el empate con Paraguay – Getty

Australia terminó segundo en el Grupo G tras el empate con Paraguay – Getty

¿Dónde ver Australia vs. Egipto?

Australia se enfrenta a Egipto este viernes 3 de julio, desde las 14:00 hrs de Chile, en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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En resumen…

  • Australia vs. Egipto jugarán por dieciseisavos este viernes 3 de julio.
  • El partido comenzará a las 14:00 horas de Chile en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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