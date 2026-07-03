Ambas selecciones se juegan el paso a los octavos de final en un partido con eliminación directa del Mundial 2026.

Australia y Egipto abrirán este viernes la última jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa por un lugar en los octavos.

Los oceánicos avanzaron como segundos del Grupo D con cuatro puntos, mientras que los africanos terminaron como escoltas del Grupo G con cinco unidades. Por lo que ambas selecciones buscarán seguir en la Copa del Mundo, en un partido sin margen deerror.

Australia terminó segundo en el Grupo G tras el empate con Paraguay – Getty

¿Dónde ver Australia vs. Egipto?

Australia se enfrenta a Egipto este viernes 3 de julio, desde las 14:00 hrs de Chile , en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

Australia vs. Egipto jugarán por dieciseisavos este viernes 3 de julio.

jugarán por dieciseisavos este El partido comenzará a las 14:00 horas de Chile en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

de Chile en el Estados Unidos. DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.