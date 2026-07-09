El director de la División de Arbitraje de la FIFA afirmó que los jueces acertaron en los dos cobros más importantes en el triunfo de la albiceleste sobre los egipcios del pasado martes.

Todavía quedan coletazos de lo que fue la sufrida remontada de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Son muchos los que derechamente apuntan a un robo de los albicelestes, quienes se beneficiaron con un par de polémicos cobros del arbitraje.

Los grandes apuntados en esta pasada con Francois Letexier y Jerome Brisard, árbitros franceses que oficiaron como juez principal y encargado del VAR respectivamente en el choque entre argentinos y egipcios.

Bajo este contexto de ataques uno que salió a defender el trabajo de este cuerpo arbitral fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA. El histórico ex árbitro italiano respaldó el trabajo de Letexier y Brisard, asegurando que sus cobros estuvieron dentro de lo que corresponde.

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La defensa de Collina al arbitraje más polémico del Mundial 2026

El ex árbitro declaró en entrevista con el sitio web oficial de la FIFA que “por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, agregó.

El árbitro Francois Letexierquedó en el centro de la polémica tras su cometido en el Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, Collina detalló que “vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

“Estamos satisfechos con el arbitraje”

“Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol”, añadió.

Para cerrar, el italiano dejó en claro que “por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo (…) Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible. Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

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En síntesis