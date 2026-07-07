Un campeón de África con Egipto no tiene dudas: Los Faraones quedaron eliminados del Mundial contra Argentina, Messi, el árbitro... y la FIFA.

La selección de Egipto lamenta la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con derrota por 3-2 contra Argentina. El cuadro africano estuvo en ventaja de 2-0 hasta los 77′, pero La Albiceleste logró la remontada en los descuentos.

El duelo tuvo varias emociones y también polémicas. De hecho, el entrenador Hossam Hassan y el jugador Mostafa Ziko manifestaron abiertamente después del partido que la clasificación argentina, y por consiguiente el adiós egipcio, estaban orquestados.

Y fue la misma opinión que tuvo el ex seleccionado de Egipto, calificado por muchos como el Zidane del Nilo, Mohamed Aboutrika.

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Egipto perjudicado contra Argentina, Messi, el árbitro y la FIFA

“El árbitro del partido no fue justo con nosotros y fuimos perjudicados“, dijo tajante el otrora jugador de 47 y oriundo de Guiza, en palabras recogidas por FilGoal.

Mohamed Aboutrika le mete más bencina a la polémica tras el Argentina vs. Egipto.

Agregó que “el tercer gol de Argentina debió ser anulado por un penal contra Mohamed Salah, de la misma manera en que fue anulado nuestro gol tras una falta a Lisandro Martínez“.

Mohamed Aboutrika concluyó desafiante que “el árbitro estuvo influenciado por la presión de Argentina y esa sensación se notó entre los jugadores. Hoy jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA“.

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El mediocampista ofensivo y olímpico con su selección fue integrante del Egipto campeón de la Copa Africana de Naciones de 2006 y 2008, con un registro de 100 partidos y 38 goles con Los Faraones.

Resumen:

-Mundial 2026: Argentina venció 3-2 a Egipto tras ir perdiendo 2-0 hasta los 77′.

-Hossam Hassan: el DT afirmó que la clasificación de Argentina a cuartos fue orquestada.

-Mohamed Aboutrika: el exjugador de 47 años acusó que el árbitro perjudicó a Egipto.