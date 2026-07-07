Hossam Hassan, un mítico delantero egipcio y DT de los Faraones, no pudo contener la rabia tras la agónica derrota frente a la Albiceleste, que remontó un 2-0 y firmó un triunfo que dejará mucha polémica.

Hossam Hassan terminó fuera de sí el partido que Egipto perdió increíblemente ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de que el cuadro africano llegó a estar 2-0 en ventaja, la Albiceleste encontró la manera de remontar el partido.

Descontó con un gol de Cristián Romero, igualó gracias a un tanto de Lionel Messi y decretó el triunfo mediante un cabezazo de Enzo Fernández, aunque precisamente en la conquista del volante del Chelsea quedaron muchas dudas a los egipcios.

Primero, por el balón que Julián Álvarez le arrebató dentro del área a Mohamed Salah. El exdelantero del Liverpool se arrojó al piso, como si pidiera penal. También hubo alegatos por un agarrón de Alexis Mac Allister. Pero a diferencia de la diana que le anularon a los Faraones, el VAR brilló por su ausencia.

Hossam Hassan reclama un cobro en contra de los egipcios. (Buda Mendes/Getty Images).

Quizá todo eso llevó a Hossam Hassan a dar fuertes declaraciones pospartido. “Fuimos mejores, pero el fútbol es injusto. Nos anularon un gol y todavía no sé cuál fue la razón”, aseguró el estratego de los egipcios, que llegaron a medirse a Argentina luego de superar a Australia en los lanzamientos penales.

Hassan agregó más leña al fuego. “Hay apoyo al campeón del mundo y no entiendo por qué. Parece que hay deseos de ver que Messi siga adelante en el torneo. Quizá tiene que ver con marketing”, denunció el DT de 59 años, quien en su época de jugador fue un mítico delantero de Egipto: en 176 partidos internacionales anotó 68 goles.

Hossam Hassan en acción por Egipto en la Copa Africana de Naciones del 2000. (Ben Radford /Allsport).

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Hossam Hassan agradece al plantel de Egipto tras la derrota vs Argentina en el Mundial 2026

El entrenador de Egipto no sólo tuvo espacio para las quejas luego de la amarga y postrera derrota frente a Argentina que sacó a los africanos del Mundial 2026. También se dio tiempo para felicitar la actuación de sus pupilos, quienes tuvieron contra las cuerdas al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El gesto de Hossam Hassan cuando ya estaba sentenciada la derrota egipcia. (Buda Mendes/Getty Images).

“Hay otros factores que hacen las cosas más complicadas. A mí no me gusta perder, pero agradezco a los jugadores por el tremendo esfuerzo que hicieron”, manifestó el estratego de 59 años, que también se dio un margen para ofrecer disculpas a la hinchada.

Seguramente, más de alguno se vio clasificado a los cuartos de final, donde la Albiceleste chocará ante el ganador del duelo entre Suiza y Colombia. “Pido disculpas a la hinchada egipcia y árabe. Queríamos hacerlos felices y llegar lo más lejos posible. Los jugadores dieron todo lo que tenían”, sentenció Hossam Hassan. Un ícono del fútbol egipcio, quien saborea el amargor de una derrota que considera injusta.

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Revive el compacto del triunfo de Argentina vs Egipto