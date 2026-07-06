El cuadro africano jugará el partido más importante de su historia este martes ante la Albiceleste por el Mundial 2026.

Uno de los cruces de los octavos de final más desiguales en el Mundial 2026 es el que sostendrán Argentina y Egipto, a jugarse este martes en Atlanta.

Los actuales campeones del mundo vienen de eliminar con mucho sufrimiento a Cabo Verde por 3-2 en el alargue; mientras que los africanos dejaron en el camino a Australia en penales y vivirán el partido más importante de su historia.

Los egipcios encienden la previa al compromiso, puesto que el ayudante de campo Ibrahim Hassan, quien además es hermano del DT Hossam Hassan, declaró que no le tienen miedo a Lionel Messi, uno de los goleadores de la Copa del Mundo con 7 anotaciones.

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Egipto dice que tiene a Salah y no se asusta con Messi

El asistente técnico conversó con el canal egipcio Sada al-Balad y declaró que no se preocupan por la Pulga, porque ellos tienen en sus filas a otra figura: Mohamed Salah.

“Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense”, dijo Ibrahim Hassan en la antesala al encuentro.

“¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, agregó el ayudante táctico.

Mohamed Salah es la gran figura de Egipto. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Por último, el hermano del entrenador de Egipto indicó que pretenden seguir avanzando en la Copa del Mundo y sueñan con una histórica clasificación a cuartos de final.

“Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”, cerró Hassan.

En síntesis

Argentina y Egipto jugarán este martes en Atlanta por octavos de final del Mundial.

y jugarán este martes en Atlanta por octavos de final del Mundial. El astro Lionel Messi registra 7 anotaciones y es uno de los goleadores de la copa.

registra 7 anotaciones y es uno de los goleadores de la copa. El asistente Ibrahim Hassan declaró que cuentan con la figura del delantero Mohamed Salah.