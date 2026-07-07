Arturo Vidal llamó a la calma después del amargo empate de Colo Colo con Deportes Recoleta en la Copa Chile.

Colo Colo no pudo volver al triunfo en la Copa Chile. Después de la derrota contra O’Higgins, los albos esperaban celebrar en casa ante Deportes Recoleta, pero se quedaron con un amargo empate.

Aunque el Cacique igualmente clasificó a siguiente fase, quedaron muchas dudas por este notable bajón en el equipo. Más tarde, Arturo Vidal se refirió al tema y llamó a los hinchas a tener calma.

“Estamos bien, muchachos. En la Copa Chile, de repente uno se relaja un poco más de lo normal. Ustedes saben que en el campeonato no sé hace cuánto no perdemos, estamos punteros a 10 puntos del segundo, así que tampoco hay que buscar tantos problemas“, señaló.

“Lo importante es que se clasificó. Como lo dije, en el campeonato estamos primeros, ahora a descansar bien el cuerpo y hacer una buena pretemporada en Colombia, y después venir con toda la segunda vuelta”, agregó.

ver también Gualberto Jara advierte que Colo Colo se viene desinflando: “Volvieron las dudas”

Arturo Vidal llama a la calma en Colo Colo y sostiene que no necesitan refuerzos

Ahora, el Cacique vive un receso en la competencia y se enfoca en su intertemporada. Enfrentará a Millonarios en un amistoso en Colombia el 18 de julio. El regreso a la Liga de Primera será el 24 contra Deportes Limache.

Por ahora, no hay refuerzos anunciados para la segunda parte del año. En todo caso, Arturo Vidal volvió a señalar que no necesitan. “Sé el equipo que tenemos, los jugadores que hay, en el segundo semestre ya vamos a estar todos (recuperados) y vamos a poder competir mucho mejor”, dijo.