Los albos clasificaron a los octavos de final pese a empatar con Recoleta, pero todavía no logran ganar su grupo: tiene posible rival.

Colo Colo dejó escapar sorprendentes puntos en el grupo E de la Copa Chile 2026, luego del empate por 2-2 ante Deportes Recoleta, en el quinto encuentro de la fase zonal del torneo en el estadio Monumental.

Con este resultados, los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz aseguraron el paso a los octavos de final, pero todavía no logran ganar el grupo en la tabla de posiciones, a falta de un partido.

En ese sentido, este marcador también le deja abierta la puerta al segundo lugar, el cuadro de O’Higgins y Recoleta, además que miran al grupo G para conocer rivales en los octavos de final.

Recoleta todavía tiene aspiraciones en la Copa Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Cuál sería el rival de Colo Colo en los octavos de final de Copa Chile?

Colo Colo tiene un partido más por disputar en la Copa Chile 2026, que será el 26 de agosto ante Unión Española, que servirá para quedarse definitivamente con el grupo E.

Los albos llegaron a los 10 puntos en la tabla de posiciones, con tres partidos ganados, uno perdido y un empate, chuteando por el momento para cerrar el triunfo en el grupo.

Con esto O’Higgins, que tiene 8 puntos, puede desplazarlos (juega con Recoleta), pero dependerá del resultado de Colo Colo ante lo hispanos en el estadio Monumental.

En ese sentido los albos miran el grupo G donde, por ahora, enfrentará al segundo lugar de esa zona, que, por ahora es Audax Italiano, quien es escolta de Deportes Santa Cruz.

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