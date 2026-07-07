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Mundial 2026

¿Va por Chilevisión? Confirman el canal de TV que transmitirá EN VIVO Argentina vs Egipto del Mundial 2026

Lionel Messi y Mohamed Salah se ven las caras en un partidazo clave por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por Patricio Echagüe

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Messi y Salah se ven las caras en Atlanta.
© Gemini.Messi y Salah se ven las caras en Atlanta.

La acción de los octavos de final del Mundial 2026 sigue con su desarrollo con el partidazo entre Argentina y Egipto. Albicelestes y faraones se citan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde hay promesa de buen fútbol por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El combinado sudamericano llega a esta instancia tras sufrir más de la cuenta para superar a Cabo Verde en la ronda de los 16 avos de final, donde otra vez Lionel Messi tuvo que liderar a un equipo que estuvo lejos de su mejor versión.

Por su parte Egipto, comandando por Mohamed Salah, viven la mejor campaña en una Copa del Mundo de su historia. Los africanos están invictos desde la fase de grupos y en la ronda pasada eliminaron a Australia vía penales.

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¿A qué hora juegan Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026?

Albicelestes y faraones chocarán hoy martes 7 de julio desde las 12:00 (hora de Chile) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Suiza.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN. Por último, también irá por Disney+ para quienes tengan contratado el Plan Premium.

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En síntesis

  • Argentina y Egipto juegan hoy martes 7 de julio por los octavos de final.
  • El equipo liderado por Lionel Messi se enfrentará a los faraones en Atlanta.
  • El partido de Mundial 2026 se transmitirá a las 12:00 horas de Chile.
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