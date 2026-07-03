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Argentina vs Cabo Verde MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los 16avos del Mundial 2026

La Albiceleste tendrá un duro examen ante un rival que ha dado muestras de no ser fácil.

Por César Vásquez

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Argentina es favorita ante Cabo Verde.
© GettyArgentina es favorita ante Cabo Verde.

La Copa del Mundo 2026 tiene un partidazo correspondiente a los 16avos de final. Esta vez, son Argentina y Cabo Verde las selecciones que saltan a la cancha en busca de la clasificación.

Por historia y por presente, la Albiceleste es apuntada como la gran favorita para esta llave. Ganaron sus tres partidos en la fase de grupos y por si fuera poco, son los actuales campeones del planeta. Claro que ante Austria y Jordania tuvieron más problemas de los esperados. Ojo.

Cabo Verde llega invicto a estos 16avos de final. Si bien no han ganado, tampoco han caído. Ni España ni Uruguay pudieron doblegarlos. Saben defender con uñas y dientes su ventaja. Ante Argentina intentarán otra vez sorprender al planeta fútbol.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Argentina vs Cabo Verde:

Avisa Messi

Lionel Messi tuvo un tiro libre peligroso. Si bien logra pasar la barrera, su remate no es potente y contiene Vozinha sin problemas en 18 minutos.

Primeros 10 minutos

Argentina intenta asumir el dominio del juego, pero Cabo Verde por ahora no cede espacio. Están bien parados los africanos en el inicio del partido.

¡Comenzó el partido!

Argentina viste de albiceleste, mientras Cabo Verde lo hace completamente de azul. Arranca la emoción en Miami.

Ya están en la cancha

Argentina y Cabo Verde ya están formados en el centro de la cancha del Hard Rock Stadium de Miami. Comienza la entonación de los respectivos himnos patrios.

Egipto espera

Egipto venció a Australia en lanzamientos penales y será el rival del ganador entre Argentina y Cabo Verde en octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los 100 de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni cumplirá ante Cabo Verde 100 partidos al mando de Argentina. Registra 72 triunfos, 18 empates y 9 derrotas. Además ganó tres títulos: dos Copa América y la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Historia pura.

La formación de Argentina

Estos son los once jugadores que manda a la cancha Lionel Scaloni:

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La formación de Cabo Verde

Estos son los elegidos por Bubista para enfrentar a Argentina:

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¿Dónde ver a Argentina vs Cabo Verde?

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports, mientras que en streaming estará disponible por DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN, Disney+ y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido?

Argentina y Cabo Verde se enfrentan a las 18:00 horas de Chile, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Partidazo en 16avos

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO de la Copa del Mundo 2026. En esta ocasión, será Argentina quien enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final.

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