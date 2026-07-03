La Albiceleste tendrá un duro examen ante un rival que ha dado muestras de no ser fácil.

La Copa del Mundo 2026 tiene un partidazo correspondiente a los 16avos de final. Esta vez, son Argentina y Cabo Verde las selecciones que saltan a la cancha en busca de la clasificación.

Por historia y por presente, la Albiceleste es apuntada como la gran favorita para esta llave. Ganaron sus tres partidos en la fase de grupos y por si fuera poco, son los actuales campeones del planeta. Claro que ante Austria y Jordania tuvieron más problemas de los esperados. Ojo.

Cabo Verde llega invicto a estos 16avos de final. Si bien no han ganado, tampoco han caído. Ni España ni Uruguay pudieron doblegarlos. Saben defender con uñas y dientes su ventaja. Ante Argentina intentarán otra vez sorprender al planeta fútbol.

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