El jugador del Pisa compartió un importante momento con los niños seleccionados de la Selección Chilena Sub-15.

Con madre chilena y padre italiano, Alberto Bellei es la nueva esperanza del fútbol chileno. Venido desde el Atalanta, el jugador de 15 años es, en la actualidad, una de las joyitas que se esperan pulir para la Adulta.

Sus 1,84 metros de estatura, sumado a su potencia física y su polivalencia, lo hacen ser un candidato fijo a un futuro en La Roja. Mientras tanto, sin embargo, no pierde el tiempo. Ahora, entrena con la Sub-15 de Chile.

Precisamente allí se lo topó Felipe Loyola, jugador del Pisa de Italia. El seleccionado nacional aseguró que compartió un buen momento con el joven talento. Y además, lo hicieron en español.

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¿Qué dijo Felipe Loyola?

El jugador del Pisa quedó maravillado con Alberto Bellei, la joven promesa italo-chilena y con el plantel de la Sub-15. Es por eso que habló de su momento compartido con los jóvenes.

“Hablé harto con los niños, con los muchachos. Estaban contentos. Disfruté harto el hecho de estar con ellos. Se me vinieron muchos recuerdos de cuando era un niño”, relató el jugador del Pisa.

Un invitado en la Sub-15 | Photosport

“Pude hablar con el jugador que viene de Italia también, fue una linda experiencia. Él sabe hablar español y se adaptó muy bien al grupo de muchachos. Está contento“, remató Felipe Loyola.

En resumen…

El futbolista de 15 años Alberto Bellei , quien milita en el Atalanta de Italia y posee doble nacionalidad, entrena actualmente con la Selección Chilena Sub-15.

, quien milita en el Atalanta de Italia y posee doble nacionalidad, entrena actualmente con la Selección Chilena Sub-15. El seleccionado nacional Felipe Loyola , actual jugador del Pisa, visitó a los juveniles y destacó la gran adaptación y el dominio del español de la joven promesa.

, actual jugador del Pisa, visitó a los juveniles y destacó la gran adaptación y el dominio del español de la joven promesa. Por su potencia física, estatura de 1,84 metros y polivalencia, Alberto Bellei es considerado una de las grandes joyas para el futuro de la Roja.