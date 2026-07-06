El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, confirmó que hay dos razones de peso para jugar el próximo proceso clasificatorio.

Estamos en tierra derecha del Mundial 2026 y todavía no hay claridad respecto de cómo serán las Eliminatorias de la CONMEBOL para el 2030, el cual se jugará en España, Portugal y Marruecos, además de tener juegos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esto, precisamente, por el formato que deberá tener el proceso que entregará tres cupos y medio para el fútbol sudamericano, si se considera que las tres naciones mencionadas clasificarán de forma directa a la próxima cita planetaria, lo que ayudaría a las opciones de Chile.

Tales dudas comienzan a disiparse, luego que Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), afirmara que tanto ellos como Argentina y Uruguay jugarán las Clasificatorias para el Mundial 2030. Además, entregó dos razones para tal decisión.

ver también Vía libre para Chile: FIFA avanza hacia revolucionaria idea del nuevo Mundial más grande de la historia

El peligroso aviso de Paraguay para Eliminatorias al Mundial 2030

“A pesar de estar clasificados, todos vamos a jugar las Eliminatorias para 2030“, expresó el dirigente guaraní que entregó dos motivos para la medida. El primero es mantener el ritmo competitivo de cara a la próxima cita planetaria.

La segunda razón desde Paraguay para confirmar esto es que “asegurar una mejor posición en un futuro torneo contra los europeos“, lo que abre la posibilidad que CONMEBOL juegue ante rivales de UEFA en un torneo similar a la Nations League.

“Entonces, si quedas cuarto o quinto vas a jugar contra España, Alemania u otros países. Entonces si juegas contra Europa 3 tus ingresos van a ser casi nada. Hay un factor económico que es muy importante”, agregó Robert Harrison en diálogo con Radio Monumental de este país.

Tweet placeholder

En síntesis