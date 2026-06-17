El crack argentino marcó tres goles ante Argelia y dejó entusiasmado a todo un país. Algunos lo quieren eternizar.

Lo de Lionel Messi fue histórico. Con tres goles en el partido de debut de la Selección de Argentina, ante Argelia, el mejor jugador de los últimos tiempos volvió a romper un récord y demostró que sigue vigente.

Si bien Argelia le dejó espacios atrás a Argentina, posibilitando que Lionel Messi desplegara lo mejor de sí, la vigencia del “10” no se puede poner en duda. De esta forma, se transformó en el máximo anotador en todos los mundiales, igualando a Miroslav Klose.

Evidentemente, del otro lado de la Cordillera se desató la locura. Nadie se esperaba un debut de esta manera. Porque uno que otro pensaba en un gol de Messi, es cierto. Pero, ¡tres! El “Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar…” volvió a ser entonado en las calles de Buenos Aires.

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Lo que dijo Messi sobre jugar otro Mundial

Esta es la última Copa del Mundo de Lionel Messi, por eso es que genera tanta emoción su comienzo. O, por lo menos, esto es lo que muchos piensan. Pero, ¿y si no fuese así?

Un periodista fue al hueso y se atrevió a preguntarle al propio Lionel Messi sobre un posible séptimo Mundial. La respuesta del ídolo argentino fue tajante, aunque a ratos mostró cierta apertura.

Messi se volvió a lucir | Getty Images

“No ya eso sí que no (sobre jugar una séptima Copa del Mundo). Gracias a Dios que me permite hacer estas cosas y una vez más disfrutar lo que me gusta a mí, que es estar dentro de una cancha. Desde chiquitito, eso es lo que me gusta”, comentó el crack trasandino.

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En resumen…

Lionel Messi anotó tres goles en el debut de Argentina ante Argelia.

anotó tres goles en el debut de Argentina ante Argelia. El delantero Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo anotador en los mundiales.

igualó a Miroslav Klose como máximo anotador en los mundiales. El astro Lionel Messi descartó categóricamente disputar una séptima Copa del Mundo.