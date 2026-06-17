El astro francés, quien siguió de cerca el partido de su hijo en el arco de Argelia, defendió con todo al argentino.

Lionel Messi tuvo un debut de ensueño en este Mundial 2026. El argentino se matriculó con un triplete ante Argelia, lo que lo instaló junto al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 15 tantos.

Sin embargo, la notable jornada del rosarino tiene un lunar del que varios están hablando. Se trata del feo planchazo que el 10 le pegó al defensor Aïssa Mandi, quien recibió un fuerte golpe cuando el partido estaba 1-0 para los trasandinos.

Pese a lo duro de la falta y la presencia del VAR, el árbitro Szymon Marciniak ni siquiera amonestó al atacante del Inter Miami. Esto ha desatado un interesante debate en todo el mundo, con varios opiniones que dividen aguas.

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Zinedine Zidane sale en defensa de Lionel Messi tras planchazo en el Mundial 2026

Uno que salió a dar una impensada visión fue el francés Zinedine Zidane, quien siguió muy de cerca el partido al estar su hijo, Luca Zidane, atajando para el combinado argelino. Para el astro galo, la patada de Messi se da en el marco de un deporte de contacto.

“Hay contacto, nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto y no cada falta se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”, afirmó Zidane tras el partido.

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En ese sentido, el francés aseguró que “lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que hablando de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante noventa minutos”.

El próximo partido de Argentina en este Mundial 2026 será ante Austria el lunes 22 de junio a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas. El combinado europeo viene de vencer por 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J.

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En síntesis