El golero de 28 años, hijo de Zinedine Zidane, tuvo un debut para el olvido en el Mundial 2026. Hace más de una década, vino a Chile a jugar en representación por Les Bleus y cayó en penales frente a Costa Rica.

Luca Zidane quedó totalmente embroncado cuando Lionel Messi anotó su tercer tanto personal, que fue también el 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut de la Albiceleste por el Mundial 2026. El portero de 28 años tuvo una noche terrible. Aunque nada pudo hacer ante ese zurdazo infernal del “10”.

Pero sí dejó respuestas muy débiles en los primeros dos tantos que anotó el capitán del actual campeón del mundo. La pesadilla del hijo de Zinedine Zidane comenzó en los 17 minutos del encuentro, cuando Messi quedó con la cancha de frente. Y la pelota amarrada a su exquisito pie izquierdo. Como tantas veces.

La Pulga resolvió con un remate de mucha precisión. Como tantas veces. Pero el golero del Granada de España entregó su primera acción feble. Intentó manotear la pelota. Lo hizo. Pero sin la fuerza suficiente para sacarla del arco. Sólo anguló más el remate del crack de Inter Miami.

El remate de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina sobre el equipo africano. (Michael Steele/Getty Images).

Pero lo peor de Luca Zidane llegó en el 2-0 de los trasandinos. Una reacción demasiado errónea, casi ridícula, para intentar embolsar un remate raso de Alexis MacAllister le dejó la pelota servida a Messi. Con un toque demasiado sencillo para alguien de su calidad, el rosarino sentenció su doblete.

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“No debe estar muy satisfecho con su hijo: en el segundo gol claramente tuvo responsabilidad. Y en el primero, quizá algo pudo hacer”, dijo Diego Latorre, comentarista de Disney+, cuando enfocaron en la pantalla al glorioso enganche que fue campeón del mundo con Francia. Precisamente por Les Bleus vino a Chile Luca Zidane en un Mundial para menores de 17 años.

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Luca Zidane: de jugar el Mundial Sub 17 en Chile a sufrir a Messi y Argentina

Luca Zidane no pudo hacer mucho para evitar el show de Lionel Messi, autor de los tres tantos en la convincente victoria de Argentina ante Argelia, selección donde debutó en octubre de 2025. De hecho, este recién fue su noveno partido internacional con el elenco africano. “Si fue convocado es porque lo merece. Con sus cualidades puede darnos algo distinto”, apuntó el DT Vladimir Petkovic.

Luca Zidane rechaza ante la presión de Julián Álvarez. (Michael Steele/Getty Images).

“Fue una inmensa alegría haber defendido esta camiseta por primera vez. El ambiente fue increíble de principio a fin. Argelia es el país de origen de mis abuelos y por tanto, también el mío”, manifestó el golero surgido en las inferiores del Real Madrid de España que también jugó en el Racing de Santander y el Rayo Vallecano.

Luca Zidane en acción por Francia ante Nueva Zelanda en el Mundial de Chile 2015. (Sergio Piña / Photosport).

Con esas frases, aquel 14 de octubre del año pasado frente a Uganda, Luca Zidane dejó en el pasado su actuación con Francia en el Mundial Sub 17 de Chile en 2015. En esa competencia, los galos cayeron eliminados por penales ante Costa Rica en los octavos de final. Aunque habían cerrado una fase grupal perfecta con 14 goles a favor y apenas cuatro en contra.

Luca Zidane y otra imagen jugando por Francia en suelo chileno. (Sergio Piña / Photosport).

Por aquella época, Luca Zidane dejó una frase muy llamativa respecto de su elección. “Se me juzga por mi rendimiento y no me pueden comparar con mi padre. No me gusta que se me compare con él, fue una de las razones por las que soy portero”, manifestó el meta a AS Chile. Seguramente, el recuerdo de su debut mundialero adulto le dejará un sabor muy amargo.

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