Minuto a Minuto: Suiza con Ricardo Rodríguez busca primer triunfo ante Bosnia

El elenco dirigido por Murat Yakin quiere olvidar la farra ante Qatar y ahora va por tres puntos claves en el grupo B.

Ya no hay tiempo para especulaciones. El grupo B del Mundial entra en zona de definiciones. Este jueves las selecciones de Suiza y Bosnia Herzegovina saltan a la cancha del SoFi Stadium para buscar los primeros tres puntos. Lo que pueden ser claves para avanzar a la siguiente fase.

Los suizos quieren olvidar el papelón en el debut ante Qatar. Pese a abrir el marcador con tanto de Breel Embolo, no lograron mantener la ventaja y terminaron en empate ante el “rival más débil” del grupo. Por lo mismo Murat Yakin pone su mejor gente, con Ricardo Rodríguez nuevamente de titular, para no llegar complicados a la última fecha.

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Por su parte Bosnia vivió una situación similar. En el debut contra los dueños de casa, logró abrir el marcador con tanto de Jovo Lukic. Pero con los minutos cedieron ante Canadá y casi pierden el partido sobre final.

Ya dejando atrás los errores del debut, ambas escuadras van por el primer triunfo en el torneo. Partido que además contará con la dirección del arbitro portugués Joao Pinheiro.

Minuto a minuto: Suiza y Bosnia abren la segunda fecha del grupo B