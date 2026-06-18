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Mundial

Minuto a Minuto: Suiza con Ricardo Rodríguez busca primer triunfo ante Bosnia

El elenco dirigido por Murat Yakin quiere olvidar la farra ante Qatar y ahora va por tres puntos claves en el grupo B.

Por Felipe Pavez Farías

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Xhaka empieza a dominar en el mediocampo
© (Photo by Stu Forster/Getty Images)Xhaka empieza a dominar en el mediocampo

Ya no hay tiempo para especulaciones. El grupo B del Mundial entra en zona de definiciones. Este jueves las selecciones de Suiza y Bosnia Herzegovina saltan a la cancha del SoFi Stadium para buscar los primeros tres puntos. Lo que pueden ser claves para avanzar a la siguiente fase. 

Los suizos quieren olvidar el papelón en el debut ante Qatar. Pese a abrir el marcador con tanto de Breel Embolo, no lograron mantener la ventaja y terminaron en empate ante el “rival más débil” del grupo. Por lo mismo Murat Yakin pone su mejor gente, con Ricardo Rodríguez nuevamente de titular, para no llegar complicados a la última fecha.

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Por su parte Bosnia vivió una situación similar. En el debut contra los dueños de casa, logró abrir el marcador con tanto de Jovo Lukic. Pero con los minutos cedieron ante Canadá y casi pierden el partido sobre final. 

Ya dejando atrás los errores del debut, ambas escuadras van por el primer triunfo en el torneo. Partido que además contará con la dirección del arbitro portugués Joao Pinheiro. 

Minuto a minuto: Suiza y Bosnia abren la segunda fecha del grupo B

¡Lo tuvo Suiza y de chilena!

54'.- ¡La más clara del partido! Dan Ndoye recibe en el área y con perfecta chilena intenta sorprender a Vasilj, pero el portero de Bosnia la manda al tiro de esquina. Sigue 0-0

¡Vuelve a avisar Suiza!

50'.- Suiza sigue dominando y ahora es Dan Ndoye el que intenta de media distancia. El remate del delantero Nottingham Forest genera peligro pero es contenido por el portero Nikola Vasilj

¡Comenzó el segundo tiempo!

46'.- Ya se juega el complemento entre Suiza y Bosnia en el SoFi Stadium. Esperemos que ahora sí vengan las emociones y con goles.

¡Terminó el primer tiempo!

45'.- ¡Dejaron de correr, dejaron de jugar! Suiza y Bosnia no se hacen daño y terminan la primera etapa 0-0. Esperamos por las emociones al complemento.

¡Suiza domina!

35'.- Suiza se hace fuerte y ya maneja el balón a su gusto. Con 70% de posesión, mete en su arco a Bosnia. Pero aún no logra superar al portero Nikola Vasilj

¡Pausa de hidratación!

22'.- Remo Freuler sorprende con remate de media distancia pero su balón se va desviado del arco de Bosnia. Se mantiene el 0-0 y ahora nos vamos a la comentada pausa para que los equipos reformulen sus esquemas.

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¡Avisa Suiza!

16'.- Suiza empieza a equiparar los ataques de Bosnia. Ahora maneja el balón y Xhaka empieza a dominar en el mediocampo.

¡Casi Bosnia!

3'.- Bosnia empieza con todo y mete en su arco a Suiza. En los primeros minutos ya tuvo el primer aviso.

¡Comenzó el partido!

Ya se juega en el SoFi Stadium. Suiza y Bosnia van en busca de su primer triunfo para soñar con la siguiente fase del Mundial.

¡Se viene el partido!

Saltan las selecciones a la cancha y suena "Sirius", el himno de los Chicago Bulls y que es interpretada por The Alan Parsons Project. Se viene la entonación de los himnos.

¡Equipos a la cancha!

Suiza confirma su formación: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Aebischer; Embolo. El elenco ya salta a la cancha del SoFi Stadium en busca de su primer triunfo.

¡Formación de Bosnia!

Tras el complicado debut ante Canadá, el estratega Sergej Barbarez pone su mejor gente y ahora sorprende con el histórico Edin Džeko desde el primer minuto ante Suiza. La formación es Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic y Dzeko.

(Photo by Michael Steele/Getty Images)

(Photo by Michael Steele/Getty Images)

Bosnia va por la revancha

Bosnia tuvo un debut similar a Suiza. En el primer partido abrieron el marcador ante Canadá, pero el físico le fue pasando la cuenta y finalmente aseguró el empate.

Suiza quiere su revancha

El elenco dirigido por Murat Yakın dejó escapar el triunfo en el primer partido del grupo B ante Qatar. Pese a dominar todo el partido, en el último suspiró recibió el tanto de Miro Muheim y terminó 1-1.

Se viene el segundo partido de la jornada

El SoFi Stadium recibe hoy el segundo partido del día jueves entre Suiza y Bosnia. Espera un lleno total para el encuentro de está jornada.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: General view inside Los Angeles Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina on June 18, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: General view inside Los Angeles Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina on June 18, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol. Nos volvemos a encontrar para seguir el minuto a minuto del partido entre Suiza y Bosnia por el grupo B del Mundial.

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