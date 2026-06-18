¡Qué dolor! Camarógrafo sufrió fuerte entrada en plena transmisión del Colombia vs Uzbekistán

El momento se registró en el minuto 33 cuando recibió el hachazo de Abdukodir Khusanov. Tuvo que ser reemplazado.

La primera rueda del Mundial 2026 terminó con una inesperada lesión y con un protagonista fuera de competencia. Esto se registró en el partido entre Colombia y Uzbekistán por el grupo K.

En el minuto 33, cuando el partido todavía estaba 0-0, el defensa Abdukodir Khusanov intentó quitarle el balón a Luis Díaz. El tema es que el defensa del Manchester City se llevó por delante al delantero del Bayern Munich.

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Pero eso no fue todo porque además golpeó a uno de los camarógrafos de la transmisión oficial. El afectado portaba una steadicam para mostrar los detalles del partido a ras de campo del Estadio Azteca.

Camarógrafo fue trasladado en ambulancia

Khusanov conectó a Díaz y luego al profesional de la transmisión. El hombre cayó al suelo y de inmediato recibió atención. Incluso pasó varios minutos al borde de la cancha y recibiendo atención en su pie izquierdo.

La última imagen que captó camarógrafo que salió lesionado del Mundial

Por la magnitud de la entrada, y que incluyó al camarógrafo, el juez inglés Anthony Taylor finalmente decidió amonestar al defensa de Uzbekistán. Tarjeta que complicó al jugador del City ya que en el complemento peligró con la expulsión.

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El partido siguió su curso y finalmente Colombia ganó por 3-1. Mientras que el camarógrafo finalmente tuvo que salir de la cancha y según medios internacionales fue retirado en ambulancia para realizar los exámenes respectivos.

Por lo que está en duda su participación en el resto del Mundial. Especialmente, en el partido de este jueves que se disputa en el Estadio Azteca, porque su labor es con una cámara y justamente de pie.