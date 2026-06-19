La máxima autoridad del país de la Canarinha no tuvo piedad con el atacante de Santos.

Neymar no está teniendo el paso esperado por la Copa del Mundo 2026. De esto se colgó Lula, el Presidente de Brasil, quien no tuvo piedad con el querido atacante.

El delantero de Santos luchó mucho para estar en la cita planetaria y ante la presión mediática que existía alrededor de su figura, Carlo Ancelotti decidió convocarlo pese a que no juega por la Canarinha desde el muy lejano 2023.

La broma a Neymar que no cayó bien

Neymar no pudo ser parte del primer partido de Brasil ante Marruecos, debido a que el jugador de 34 años arrastra algunos problemas físicos. Se esperaba que hiciera su reaparición ante Haití, en la segunda fecha, pero tampoco será de esta manera.

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Mientras algunos ya empiezan a cuestionar si fue buena idea llevar a Ney a la Copa del Mundo, hubo uno que fue más allá. ¿El problema? Es que se trata ni más ni menos que el Presidente de Brasil. Lula en medio de una actividad se refirió a la situación del campeón de la Champions League con Barcelona, aunque no de linda manera.

“Neymar ni está jugando. He leído que Neymar es el primer convocado home office en el mundo“, dijo el mandatario a un niño que le confesó su admiración por el delantero. El chiste del Presidente generó risas incómodas dentro de los presentes en Belo Horizonte.

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La broma de Lula no agradó a los hinchas de la Canarinha, quienes no le dejaron mensajes amables a la máxima autoridad de Brasil. Lo cierto, es que Neymar por ahora no ha podido silenciar las críticas donde mejor sabe: en la cancha.

La Canarinha se medirá contra Haití este viernes 19 de junio a las 20:30 horas, donde Ney no estará presente. Los dirigidos por Carlo Ancelotti intentarán conseguir su primer triunfo en el Mundial 2026 y de una vez por todas, demostrar que están para dar la vuelta olímpica a nivel planetario.