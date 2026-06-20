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Ecuador vs Curazao MINUTO a MINUTO: transmisión y formaciones del partido del Mundial 2026

Ambas selecciones perdieron en su estreno, por lo que están obligadas a quedarse con la victoria.

Por César Vásquez

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Ecuador y Curazao se enfrentan en Kansas City.
© GettyEcuador y Curazao se enfrentan en Kansas City.

La Copa del Mundo 2026 vive una nueva jornada de la fase de grupos. Esta vez por la segunda fecha se medirán Ecuador ante Curazao, donde ambos tienen la presión de obtener una victoria.

En la primera fecha la Tricolor debutó ante Costa de Marfil por el grupo E, y lo hicieron con una derrota. Pese a contar con innumerables ocasiones de gol, los sudamericanos cayeron ante los africanos en los minutos finales, quedando con una sensación bastante amarga.

Curazao, que es una de las “cenicientas” de esta Copa del Mundo, no pudo ante el poderío de Alemania y perdió por 7-1. Ahora ante Ecuador están obligados a rescatar al menos un punto, si no, se irán a casa muy temprano y confirmarán la poca confianza que había en su participación.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Ecuador vs Curazao:

Formación de Curazao

Dick Advocaat eligió a estos once jugadores para darle cara a Ecuador:

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Formación de Ecuador

Estos son los once elegidos por Sebastián Beccacece para el partido de Ecuador:

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El horario del partido

La selección de Ecuador ya está en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido comienza a las 20:00 horas de Chile.

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¿Dónde ver a Ecuador vs Curazao?

Este partido no tendrá transmisión en TV abierta por Chilevisión, solo por DSports en el cable. Mientras que en streaming estará disponible en DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¡Bienvenidos al MINUTO a MINUTO!

Hola amigos, hoy los acompañamos con un nuevo MINUTO a MINUTO. Esta vez les traemos el encuentro entre Ecuador y Curazao por la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

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