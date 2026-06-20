Ambas selecciones perdieron en su estreno, por lo que están obligadas a quedarse con la victoria.

La Copa del Mundo 2026 vive una nueva jornada de la fase de grupos. Esta vez por la segunda fecha se medirán Ecuador ante Curazao, donde ambos tienen la presión de obtener una victoria.

En la primera fecha la Tricolor debutó ante Costa de Marfil por el grupo E, y lo hicieron con una derrota. Pese a contar con innumerables ocasiones de gol, los sudamericanos cayeron ante los africanos en los minutos finales, quedando con una sensación bastante amarga.

Curazao, que es una de las “cenicientas” de esta Copa del Mundo, no pudo ante el poderío de Alemania y perdió por 7-1. Ahora ante Ecuador están obligados a rescatar al menos un punto, si no, se irán a casa muy temprano y confirmarán la poca confianza que había en su participación.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Ecuador vs Curazao: