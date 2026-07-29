El Servicio de Impuestos Internos (SII) sacó un comunicado tras el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por sus delitos en Chile.

Es la noticia de la semana: el 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos.

Así, el exdirigente, quien vive en Estados Unidos hace una década, quedó con camino libre para volver a Chile.

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció en un comunicado que analizan tomar acciones para revertir esta determinación de la Justicia. El organismo se pronunció este mismo 28 de julio.

“El SII anunció que estudiará presentar una apelación a los tribunales superiores de justicia para revertir la determinación del 13° tribunal de Garantía de Santiago“, dijeron.

Sergio Jadue es la noticia de la semana en Chile | Photosport

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Desde el SII destacaron que en 2016 interpusieron una “querella criminal por la presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes”.

“Posteriormente, con fecha 17 de enero de 2017, presentó una ampliación de la querella primitiva, por los Años Tributarios no comprendidos en la acción anterior“, agregaron también.