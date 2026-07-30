El exdelantero de los Cementeros aparece en el horizonte sevillista para ocupar el lugar dejado por el tocopillano. ¡Sería a cambio de varios millones de dólares!

Por esas cosas que tiene el fútbol, la vida y el mercado de fichajes, un exdelantero de Unión La Calera suena fuerte para ser el sucesor de Alexis Sánchez en el Sevilla de España. Parece increíble, pero no lo es. Se trata de un atacante argentino de 23 años que tuvo un paso exprés por los Cementeros.

En el segundo semestre de 2024, David Romero convirtió siete goles en 11 partidos. Fue su única experiencia en el fútbol chileno, pues después volvió al balompié trasandino. Su pase pertenecía a Talleres de Córdoba, pero Tigre lo recibió a préstamo.

Después le compró su ficha a la T cordobesa en poco más de 2 millones de dólares. Y en el Matador de Victoria, el Rulo Romero tuvo varios partidos destacados que lo llevaron a entrar incluso en el radar de Boca Juniors. Pero esa opción de ser Xeneize quedó en nada por su alto costo.

David Romero celebra uno de los siete goles que anotó en La Calera. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Por eso mismo, desde España lo sindican como uno de los reemplazos de AS10 en el cuadro andaluz. “El Sevilla aprieta por David Romero”, informó el prestigioso medio Cadena COPE. Y tal parece que el estadio Ramón Sánchez Pizjuán será la nueva casa del Rulo.

“Están muy interesados en él y nos seduce el proyecto que nos plantean”, afirmó Martín Suárez, presidente de Tigre, cuadro dueño del pase del exjugador de los Cementeros. Serían 8 millones de dólares por el pase de este futbolista que pocos recuerdan haber visto pasar por Chile.

Alexis Sánchez terminó su contrato en el Sevilla y quedó libre. (Fran Santiago/Getty Images).

La misma cantidad que el cuadro sevillista ofertó por el uruguayo Federico Viñas, pero finalmente el mundialista recaló en el Toluca de México. Aunque el adiós de Sánchez no es la única salida que tuvo el equipo de Luis García Plaza en la zona ofensiva.

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De La Calera a… ¿reemplazar a Alexis Sánchez en el Sevilla? El increíble salto de David Romero

David Romero explotó a nivel profesional en Unión La Calera y tiene chances de ocupar el lugar dejado por Alexis Sánchez en la delantera del Sevilla. Aunque el tocopillano salió junto a otros dos atacantes. Uno fue el franco-argentino Neal Maupay, quien terminó su préstamo y regresó al Olympique de Marsella.

David Romero celebra un gol ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Otro que emigró fue el portentoso centrodelantero nigeriano Akor Adams, quien pasó al Venezia de Italia por casi 17 millones de euros. Así las cosas, habrá que ver si Romero será el segundo traspaso que asume el Sevilla, que ya adquirió a Julio Díaz desde el Atlético Madrid B.

Akor Adams anotó 10 goles en 37 partidos por el Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images).

Pero los otros futbolistas que llegaron a Nervión fueron en libertad de acción: Jon Guridi desde el Alavés, Juan Iglesias del Getafe y el zaguero central Arouna Sangarte desde el Le Havre francés y un nuevo préstamo por el golero griego Odysseas Vlachodimos, quien pertenece al Newcastle de Inglaterra.