Le dicen el Rulo, tiene 23 años y una gran campaña en Tigre lo llevó al radar Xeneize y de dos clubes europeos: podría ir a la Serie A o ser compañero de Gabriel Suazo en los andaluces.

Boca Juniors activó las negociaciones por David Romero, aquel delantero argentino que tuvo un segundo semestre de 2024 brillante en Unión La Calera. El Rulo jugó sólo 11 partidos en su paso por los Cementeros. Y anotó siete goles. Una cifra que lo erigió como un delantero temible.

Aunque ningún club se quedó con el fichaje de Romero en el fútbol chileno. Por lo mismo, Tigre aprovechó de sumarlo a su plantel. En primera instancia, lo hizo a préstamo desde Talleres de Córdoba. Y luego, cuando el ariete de 23 años dejó buenos rendimientos, el Matador de Victoria lo adquirió en casi 2 millones de dólares.

En ese contexto, Bolavip informó que los Xeneizes quieren comprar el 70 por ciento del pase del Rulo Romero. El citado medio agregó que Boca también ofreció dos préstamos: el de Kevin Zenón y de Camilo Rey Domenech, volante central de 20 años que en su momento Fernando Gago sugirió para Universidad de Chile.

Otra imagen de David Romero tras un gol vs Everton de Viña del Mar. (Andrés Piña/Photosport).

“Lo hemos dicho: con el presidente estamos buscando un 9 por el tema de (Adam) Bareiro. Pero no perdimos por eso. Fallamos en otras cuestiones”, afirmó Rodolfo Arruabarrena, DT de los boquenses, tras la paliza recibida frente a Deportivo Riestra.

Aunque el elenco Azul y Oro tiene duros rivales para quedarse con el pase del Rulo Romero. Así lo informó el periodista Germán García Grova, quien a través de sus redes dio cuenta de estas tratativas y la competencia que hay por el ariete formado en la T cordobesa.

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Sevilla y Parma, los rivales de Boca Juniors por el fichaje de David Romero

“Boca Juniors, Parma y Sevilla negocian por David Romero”, aseguró el citado comunicador en X, una red social donde suele dar las informaciones del mercado de fichajes que maneja. Y dio detalles de cierta ventaja que tiene el cuadro italiano y el español.

David Romero celebró así un golazo que le hizo a River Plate en el Monumental de Núñez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

García Grova dijo que “los clubes europeos presentaron ofertas formales, mientras que Boca lo hizo de manera verbal”. Así las cosas, el Rulo Romero tiene chances de ser compañero del chileno Gabriel Suazo, quien fue nombrado como capitán sevillista.

“La oferta de Boca es muy buena, manifiestan desde Victoria”, añadió el periodista. A pesar de que había asegurado que la tratativa Xeneize es sólo de palabra. Por ahora, ninguna propuesta sobre la mesa. El tiempo y las negociaciones determinarán si el Rulo Romero llega a La Bombonera.

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