“Me encantó”: La especial campaña de O’Higgins para lograr histórico batacazo a Boca Juniors

El cuadro de Lucas Bovaglio quiere remontar la llave de playoffs y se motiva de forma más que especial.

O’Higgins se prepara para el partido más importante de su historia. El elenco dirigido por Lucas Bovaglio quiere dar el batacazo en los playoffs de Copa Sudamericana.

Para ello, el Capo de Provincia debe dar vuelta el 1-0 en el partido de ida ante Boca Juniors. Lo que buscará conquistar en el Estadio El Teniente este jueves desde las 20:30 horas.

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Partido que ya se empezó a jugar en Rancagua. Es que más allá que será la despedida De Francisco González y Martin sarrafiore, en la ciudad histórica se quiere hacer valer la localía y para esto, se lanzó una campaña que va directamente a los hinchas más pequeños de los celestes.

Es que a través de redes sociales se inició la cruzada de que todos los alumnos asistan este jueves 30 de julio con su camiseta de O’Higgins a clases.

“¡Demostremos que toda una ciudad y sus comunidades escolares están detrás del Capo de Provincia!”, recalcó la Corporación Municipal de Rancagua.

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“Extendemos la invitación a toda la comunidad educativa de los 36 colegios y liceos municipales de Rancagua —estudiantes, docentes, asistentes de la educación y directivos— a asistir a clases con la camiseta, distintivos o prendas celestes”, agrega la publicación para que todos se vistan de celeste.

La motivación de O’Higgins para lograr batacazo ante Boca Juniors

Una campaña que llegó directo al corazón de Lucas Bovaglio, quien agradeció este tipo de gestos para apoyar a O’Higgins.

“Me encantó que los niños vayan de celeste y se identifiquen con este club. Que desde chiquititos tengan sentido de pertenencia”, recalcó en conferencia de prensa este miércoles.

“Para partidos trascendentales hay que tocar la fibra del jugador. Queremos que salgan a jugar a tope. Hoy los vi entrenar y están a full. El partido debería ser hoy. Vamos en busca de nuestro destino y ojalá tengamos el oficio para responder ante nuestra gente”, sentenció Bovaglio.