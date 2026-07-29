El entrenador argentino arribó a Liga de Quito y quiere tener a un jugador de confianza en su nuevo equipo.

Universidad de Chile no pasa por un momento muy positivo y por si fuera poco, uno de los jugadores que era figura podría partir por el llamado de Gustavo Álvarez y Liga de Quito.

Resulta que fuera de la cancha hay un verdadero caos por la formalización de Michael Clark, donde incluso podría terminar saliendo Cecilia Pérez de la presidencia. En lo deportivo, están en el 3° lugar de la Liga de Primera, pero a 12 puntos de Colo Colo. Difícil alcanzarlos.

Álvarez quiere a un viejo conocido

Fernando Gago no termina de convencer al mando de Universidad de Chile. Una de las críticas que se le hace, es que jugadores que eran figura con Gustavo Álvarez, hoy están totalmente desplazados. Es el caso de futbolistas como Franco Calderón, Javier Altamirano y Lucas Assadi, entre otros.

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De ellos, Calderón había estado sonando para irse, ya que ha sido desplazado por Nicolás Ramírez. Ahora también es otro jugador el que ha sido vinculado para partir: se trata de Javier Altamirano, quien no está teniendo muchos minutos con Gago.

Desde Ecuador el periodista Sebastián Aconda Melo indicó que Gustavo Álvarez quiere a Altamirano para Liga de Quito, equipo en el que acaba de asumir. El movimiento tiene sentido, ya que el entrenador argentino conoce muy bien al talentoso volante.

Altamirano y Álvarez coincidieron por primera vez en Huachipato en 2023, donde el zurdo terminó partiendo a mitad de temporada a Estudiantes de La Plata y el DT fue campeón con los Acereros. Luego coincidieron en Universidad de Chile en el 2025.

Altamirano no lo pasa bien en este 2026. Imagen: Photosport

Javier Altamirano fue de los mejores jugadores de la U en la temporada pasada, pero ahora su realidad es estar con peto en la banca. Gustavo Álvarez podría darle nuevamente una mano para sacar lo mejor de su talento, ese que Fernando Gago no logra encontrar.