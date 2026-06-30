El DT argentino Gustavo Álvarez tuvo elogios para Orlando Gill, que fuera su arquero en su breve paso por San Lorenzo.

La heroica victoria de Paraguay ante Alemania, que la clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, tiene como una de sus explicaciones la brillante actuación del arquero Orlando Gill, especialmente en la definición por penales.

Después de las fuertes críticas que esgrimió en su contra el histórico José Luis Chilavert y que provocó la férrea defensa de su esposa, el futbolista de San Lorenzo se lució en el encuentro, donde además fue electo como el mejor de la cancha.

Precisamente en el cuadro de Boedo, el meta de Paraguay fue dirigido por un breve tiempo por Gustavo Álvarez, hoy candidato a ser técnico de la Selección Chilena y que en diálogo con Radio ADN destacó la actuación de Gill en el Mundial 2026.

ver también Orlando Gill, la figura de Paraguay: de elogiar a Gustavo Álvarez a brillar en los penales vs Alemania en el Mundial 2026

Gustavo Álvarez se rinde ante figura paraguaya en el Mundial

“Está trasladando lo que hizo en la Liga Argentina al plano de selecciones. Ya por Copa Sudamericana había tenido muy buenos partidos. Orlando es un arquero “clase A”, está en evolución y maduración permanente“, señaló el otrora estratega de Huachipato y Universidad de Chile.

Sobre sus participaciones en el Mundial, Álvarez complementa que “Gill es bastante completo: es tranquilo, muy claro para hablar y dar indicaciones pese a que es de personalidad retraída, juega bien con los pies, es ágil en el arco, buen juego aéreo cruzado. Tiene todas las capacidades para dar el salto a un equipo de Europa si quiere“.

“Al llegar al club me encontré con un arquero por biotipo y capacidad técnica de clase A. Muy profesional, muy tranquilo. Transmite paz. Tiene un futuro inmediato muy promisorio, me alegra mucho por él“, finalizó el ex DT de San Lorenzo.

Los números de Gill en la Copa del Mundo

Fue titular en los cuatro partidos que disputó hasta ahora Paraguay en el Mundial 2026, con 390 minutos en cancha, recibió cinco goles en contra y entregó su valla invicta en dos juegos.

En síntesis