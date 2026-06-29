El golero de San Lorenzo de Almagro, donde fue dirigido por el exentrenador de Universidad de Chile, fue la gran figura que tuvo la Albirroja en el triunfazo frente a los teutones en la Copa del Mundo. "Atajé dos penales y fue fundamental para clasificar", dijo orgulloso y emocionado.

Orlando Gill fue la gran figura que tuvo Paraguay en el triunfazo ante Alemania en la ronda de 32 mejores equipos del Mundial 2026. El espigadísimo portero de San Lorenzo de Almagro se lució en los penales. Atajó dos lanzamientos: uno a Kai Havertz, delantero del Arsenal de Inglaterra.

El otro, a Nick Woltemade, atacante del Newcastle United. Sí, otro jugador que milita en la Premier League inglesa. Gill ha tenido un camino frenético en la selección paraguaya, donde debutó recién en septiembre del año pasado bajo la tutela de Gustavo Alfaro.

Con 10 partidos en su espalda en la custodia de la portería albirroja, el meta recibió durísimas críticas de José Luis Chilavert, una leyenda del arco en su país. También una valiosa asesoría de Justo Villar, exgolero de Colo Colo que hoy en día es el gerente de selecciones en Paraguay.

Así fue el penal que Orlando Gill le tapó a Kai Havertz. (Robert Cianflone/Getty Images).

Fue José Canale, el zurdo defensor central de Lanús el que sentenció la victoria guaraní con un zurdazo furioso que mandó hacia el otro lado a Manuel Neuer. Tras eso, el jugador del cuadro granate se fundió en un hermoso abrazo con Gill, quien brilló con luz propia en la tanda.

Orlando Gill se abraza con José Canale, quien liquidó la tanda a favor de la Albirroja. (Darrian Traynor/Getty Images).

Este año, el meta estuvo a las órdenes de Gustavo Álvarez en el Ciclón. Allí, se hizo buenas conclusiones del exentrenador de Universidad de Chile, donde estuvo dos años antes de recalar en los Gauchos de Boedo. Aunque duró apenas tres meses en ese cargo, eso bastó para convencer a Gill.

“Corrige muchos puntos específicos en los detalles y trabaja con todos. Tiene tres equipos de 11 jugadores”, lanzó el meta que mide casi dos metros luego de un triunfo en la Copa Sudamericana. Sí, en aquel entonces participar en una Copa del Mundo era sólo un sueño. Hoy es una realidad palpable. Y hasta tuvo su propia historia para la posteridad.

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Orlando Gill, el arquero figura de Paraguay en el triunfazo ante Alemania

Por supuesto que Orlando Gill habló después de su gran jornada ante Alemania, pues fue la estrella de Paraguay en una tanda de penales que dejó a varios con los nervios tomados. “Siento una emoción inmensa, fue un partido muy complicado”, introdujo el meta en DSports.

“Se dijo en el primer momento que nos iban a atacar por todos lados. Supimos aguantarlo, abrimos el marcador. Ellos empataron, pudimos sostenerlo y ganamos la tanda”, añadió Gill, quien fue respaldado por Alfaro a pesar de la goleada sufrida ante Estados Unidos en el debut.

Orlando Gill junto a la leyenda alemana Manuel Neuer. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Por cierto, sacó pecho por el trabajo realizado junto al staff técnico y a los otros goleros, Roberto Fernández y Gastón Olveira. “Analizamos a cada jugador, cada aspecto y cada detalle. Gracias a dios pude tapar dos penales, fue fundamental para la clasificación”, manifestó el golero de 26 años.

“Es un privilegio, eliminamos a un campeón del mundo. Esto va dedicado a todo el pueblo paraguayo y para un sobrino que está internado. Le prometí que sería la figura. Esto es para él”, sentenció Orlando Gill, quien compareció en esta entrevista envuelto en una bandera de su nación.

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