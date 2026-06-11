Un jugador clave del campeón mundial Sub 20 en Chile fue el único marroquí en ganarse el llamado para disputar el certamen adulto. ¡Revisa la lista de seis que incluye dos mexicanos, dos australianos y un paraguayo!

La selección Sub 20 de Marruecos sorprendió a todos al quedarse con el trofeo que organizó Chile en 2025 y uno de sus jugadores más destacados se ganó la citación al Mundial 2026. Fue uno de los seis futbolistas que compitieron en nuestro país y estarán en el certamen que comienza este jueves 11 de junio.

Uno es el atacante marroquí Yassine Gessime, quien pertenece al Racing de Estrasburgo de Francia y fue fundamental en la obtención del título mundialero para menores de 20 años. En la gran final, la escuadra africana superó por 2-0 a Argentina y se quedó merecidamente con la copa.

Eso sí, el polémico campeón de la Copa Africana de Naciones no consideró a Othmane Maamma ni siquiera ante la lesión de Ez Abde, una joya del Real Betis de Manuel Pellegrini. Pero Gessime sí fue incluido en la lista de 26 jugadores para afrontar el Grupo C.

Yassine Gessime ante Argentina: el atacante dirá presente en el Mundial 2026. (Andres Pina/Photosport).

Gessime no es el único que brilló en el certamen organizado en nuestro país que dirá presente en el Mundial. También habrá dos mexicanos. Uno es Gilberto Mora, el talentoso volante ofensivo que pertenece a los Xolos de Tijuana. Será el jugador más joven del torneo.

Gilberto Mora en acción ante Argentina, que eliminó a México del Mundial Sub 20 de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Otro mexicano que se subió a la lista de Javier Aguirre fue un promisorio volante que pertenecía al Seattle Sounders de Estados Unidos cuando disputó la Copa del Mundo para menores de 20 años: Obed Vargas, quien fue transferido por 3 millones de euros al Atlético Madrid de España en febrero de este año.

Obed Vargas en acción por el Atlético Madrid (celeste) ante el Stade Rennais de Francia. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Vargas fue titular en el partido que el cuadro azteca le ganó a la selección chilena para sacarlo de competencia en los octavos de final. Fue un expresivo 4-1 del Tri frente al equipo adiestrado por Nicolás Córdova, que se despidió con una paliza en la que tuvo poco y nada que hacer.

Obed Vargas marca a Lautaro Millán en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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Australia y Paraguay se suman a Marruecos y México: de la Copa del Mundo de Chile al Mundial 2026

Además del solitario campeón de Marruecos en Chile que jugará el Mundial Sub 20, hay futbolistas australianos y un paraguayo que fueron considerados para ser parte de la gran cita futbolera de 2026. De hecho, son dos los oceánicos que disputarán el Grupo D ante Paraguay, Turquía y Estados Unidos.

Uno es Paul Okon-Engstler, hijo de un compañero que tuvo Marcelo Salas en la Lazio de Italia. Es mediocampista. Tiene 21 años y milita en el Sydney FC. Fue el capitán de los Socceroos en el torneo realizado en suelo chileno. Y es parte de la savia joven australiana.

Paul Okon-Engstler, una de las figuras de Australia Sub 20, jugará el Mundial adulto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Otro australiano que se ganó una nominación fue un espigado zaguero central de 18 años: Lucas Herrington, quien compitió en el Mundial Sub 20 de Chile como jugador del Brisbane Roar. Pero en enero de 2026, el Colorado Rapids de la Major League Soccer de Estados Unidos pagó 450 mil euros para ficharlo.

Lucas Herrington es parte de la nómina de Australia en el Mundial 2026. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y para cerrar, el único sudamericano que se repetirá el plato. Es paraguayo y vino a Chile perteneciente a los registros de Guaraní de su país. Pero en marzo de este año, Talleres de Córdoba pagó 1,2 millones de euros para quedarse con su pase. Se llama Alexandro Maidana y convenció a Gustavo Alfaro de sumarlo a la Albirroja. Es lateral izquierdo y puede ser extremo.

Alexandro Maidana en acción ante Corea del Sur en el Mundial de Chile. (Martin Thomas/Photosport).

A su retorno, Maidana será dirigido por Jorge Sampaoli en la T cordobesa, donde además compartirá con tres chilenos. Uno es Bruno Barticciotto, además de otros dos nacionalizados que ya jugaron por la Roja: el polifuncional zaguero Matías Catalán y el mediocampista Ulises Ortegoza.