Junten miedo: la gran figura de México cuesta por sí solo la mitad que todo el plantel de Chile

La Roja se mide en el Mundial Sub 20 ante un equipo mexicano que tiene en sus filas a una de las grandes promesas del fútbol.

Por Carlos Silva Rojas

Gilberto Mora es la gran figura de México.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTGilberto Mora es la gran figura de México.

La selección chilena tiene un partido muy duro por los octavos de final del Mundial Sub 20, porque se medirá ante uno de los candidatos en el certamen: México.

Los aztecas tienen excelentes “fuerzas básicas” en todos sus equipos y aquello se ve reflejado en los combinados juveniles que tienen, los que siempre son competitivos, lo que quedó claro en la Copa del Mundo que se juega en Chile, donde todavía están invictos.

Los mexicanos clasificaron como segundos en el “grupo de la muerte”, donde empataron con Brasil y España, y le ganaron al sorprendente Marruecos, para acceder a octavos de final de manera invicta.

En tanto, Chile se metió en la fase de eliminación directa pidiendo permiso, ya que venció a Nueva Zelanda y luego cayó ante Japón y Egipto, por lo que avanzó por tener menos tarjetas amarillas que los africanos.

Gilberto Mora vale casi la mitad que todo el plantel de Chile Sub 20

La gran estrella de México es el volante ofensivo Gilberto Mora, que a sus 16 años ya se dio el lujo de jugar y hacer goles con el equipo adulto de Club Tijuana en la Liga MX.

Mora es el gran proyecto de los aztecas y tiene un precio acorde a sus condiciones, ya que según los datos de Transfermarkt el mediocampista está tasado en 4.5 millones de euros.

La Roja se mide ante una potencia mundial en juveniles. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La Roja se mide ante una potencia mundial en juveniles. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Ningún jugador del plantel de la selección chilena se acerca al costo que tiene Gilberto Mora, es más, si sumamos a todos los citados por Nicolás Córdova alcanzan la suma de cerca de 9 millones de euros, es decir, el azteca solo cuesta la mitad que toda la escuadra nacional.

La Roja se mide este martes ante una de las grandes estrellas juveniles, que a sus 16 años ya está jugando un Mundial para futbolistas de 20 años.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México se jugará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

