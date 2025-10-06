Le ganaron a Chile con un golazo, celebraron y se burlaron, pero quedaron eliminados del Mundial Sub 20

Un partido especial se jugó el viernes en el estadio Nacional, donde Egipto dio el golpe en los minutos finales y le ganó a la selección chilena en el Mundial Sub 20.

El cuadro africano se repuso y dio vuelta el marcador en Ñuñoa, porque ganó por 2-1 gracias a un tiro libre a los 96 minutos de Omar Khedr.

Los egipcios celebraron con todo en el Nacional, se burlaron con gestos a las tribunas y se veían en octavos de final de la Copa del Mundo, eliminando al local, sin embargo, quedaron afuera de todo.

ver también “El fútbol es mucho más simple”: Pollo Véliz critica las “métricas” de Nicolás Córdova

Egipto quedó eliminado del Mundial Sub 20

La situación es simple: las tarjetas amarillas salvaron al equipo de Nicolás Córdova del papelón y gracias a ese criterio clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20.

La victoria de Egipto ante Chile no le sirvió absolutamente de nada, ya que quedó en el tercer lugar por el criterio Fair Play y se tuvo que ir de vuelta a El Cairo, debido a que no quedó entre los cuatro mejores terceros.

Egipto celebró, pero no clasificó. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Los equipos que clasificaron como terceros fueron: Francia, España, Corea del Sur y Nigeria. Egipto para la casa.

Las benditas tarjetas amarillas fueron la métrica que salvó a Nicolás Córdova de uno de los mayores fracasos de su carrera.