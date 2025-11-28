Cobresal se hace fuerte de local y Colo Colo lo pasa mal de entrada frente a Los Mineros, en un duelo directo y trascendental por la fecha 29° de la Liga de Primera, en el estadio El Cobre de El Salvador… la penúltima jornada del campeonato.

Es que ambos se pelean los últimos cupos a la Copa Sudamericana, y un tropiezo significaría la posibilidad cierta para Colo Colo de cerrar el año del centenario con las manos totalmente vacías.

Y el Cacique se complicó sólo: Cobresal abrió la cuenta en los 11′ aprovechando un grosero error de Emiliano Amor en la defensa, que además hizo ver mal a Fernando De Paul, quien pese a todo, no fue el responsable de la chambonada.

Condoro de Colo Colo: el gol de Munder para Cobresal

Diego Coelho metió un balonazo desde terreno propio en Cobresal y Emiliano Amor apareció al cruce. Sin embargo, su pase atrás para De Paul fue un espanto y quedó corto.

César Munder, que nunca renunció a la jugada pese a que estaba a las espaldas de Amor, reaccionó rápido para ganarle la posición al defensa, se anticipó a De Paul y tras sacarse al arquero de Colo Colo mandó la pelota al fondo de la red. 1-0 parcial para Cobresal ante los albos.

Peor aún para los albos, en los 43′ Diego Coelho puso el segundo y 2-0 parcial para Cobresal ante un Colo Colo que se ahora en la altitud de El Salvador.

Con este resultado en medio de la penúltima fecha de La Liga de Primera, Cobresal vuelve a zona de Copa Sudamericana trepando en la tabla, mientras los albos se están quedando con las manos totalmente vacías por ahora, fuera de puestos internacionales.