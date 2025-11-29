La victoria de Cobresal por 3-0 ante Colo Colo, que les permite quedar con un pie en la próxima Copa Sudamericana, tuvo como la máxima figura a un futbolista que apareció como una promesa en el fútbol chileno, pero que en 2025 encuentra un nuevo aire.

A nivel profesional, surgió en las divisiones inferiores de Universidad Católica, pero no fue hasta que salió de esta institución que encontró no sólo la regularidad, sino también su mejor nivel, tanto en Deportes La Serena como en los Legionarios, donde juega desde 2022.

Las referencias son para el chileno-cubano César Munder, quien sorprendió a todos luego de su partido consular ante Colo Colo, donde convirtió dos goles, cuando en conversación con TNT Sports reveló cuál será su futuro para la temporada 2026.

Figura ante Colo Colo confirma su futuro para 2026

Fue en la entrevista postpartido donde a la consulta del periodista Daniel Arrieta respecto de qué viene para el atacante, Munder llamó la atención al afirmar que “termino contrato y no sé, después habrá tiempo para ver. Ahí que se encarguen mis representantes“.

En esa línea, el delantero de Cobresal agregó sobre su nivel en la victoria ante Colo Colo que “quién sabe si es mi último partido acá en El Salvador, y estoy agradecido del pueblo minero“. No es para menos, termina su contrato este 31 de diciembre.

Oportunidades no le faltarán al chileno-cubano, si es que decide quedarse en Cobresal para competir a nivel internacional, o cambiar de equipo para el 2026. Tomemos en cuenta que tiene como representante a Fernando Felicevich y la agencia Vibra Fútbol.

Los números de César Munder en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el delantero de 25 años registra esta temporada siete goles y tres asistencias en 30 juegos con 2.344 minutos en cancha. Recibió seis tarjetas amarillas y lo expulsaron en dos ocasiones.