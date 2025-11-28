Colo Colo vive una pesadilla en el estadio El Cobre y Cobresal disfruta de un dulce sueño. Es que en el duelo directo entre dos equipos que luchan por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, Los Mineros tienen a Colo Colo grogui y contra las cuerdas, casi nocaut.

Para evitar preámbulos, César Munder puso el 3-0 parcial para Cobresal ante Colo Colo con un golazo en los 49′…

El ex Universidad Católica apareció por la izquierda del ataque, hizo la diagonal y desde fuera del área sacó un bombazo que se elevó y bajó abruptamente para pegar en la parte alta del palo, al ángulo, y meterse dentro de la red. Un globito que de seguro peleará con ventaja por el mejor tanto del año.

Y de verdad ha sido una tortura para Colo Colo, que buscaba el triunfo para seguir en zona de Copa Sudamericana. Con este resultado se vuelve a meter Cobresal y los albos se están quedando con las manos vacías.

Los otros goles de Cobresal en la goleada ante Colo Colo

Antes, en los 11′, Munder ya había marcado el 1-0 aprovechando el horrible error de Emiliano Amor. En los 35′ al cubano le anularon otro tanto por fuera de juego, pero en los 43′ llegó el tanto de Diego Coelho (2-0 parcial).

Ahora, con el golazo de globito y un 3-0, todo indica que Cobresal le puso la lápida al Cacique, al menos este partido directo, dejando la lucha entre ambos para la última fecha, con ventaja para los nortinos.

Sobre la misma y peor aún, el resultado hace que, de ganar sus respectivos partidos Palestino y Audax Italiano, Colo Colo sólo podría superar a Cobresal en la última fecha.

Los Mineros mandan a la lona el sueño internacional del Cacique para 2026 y le cuentan hasta 10. ¿Se pararán los albos?

